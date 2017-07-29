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29 июля 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч третьего тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Урала и Уфы на матч третьего тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча пройдёт сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Бикфалви.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Карп, Игбун, Фатай.

Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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