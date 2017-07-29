Массимо Каррера: Не все в «Спартаке» сняли с себя золотые медали

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— Все ли футболисты готовы играть с «Краснодаром»?

— Да, кроме Таски. У него проблемы со стопой. Посмотрим, как он завтра будет себя чувствовать.

— В прошлом матче не играл с первых минут Глушаков, что вызвало резонанс. Каково его физическое и эмоциональное состояние? Полностью ли он отдается на тренировках?

— Это был технический выбор для того, чтобы дать Денису отдохнуть. У него было мало времени после Кубка конфедераций, чтобы восстановить силы. Сейчас он чувствует себя нормально.

— Много травмированных у «Краснодара», вам будет проще?

— Стараюсь обращать внимание только на свою команду.

— С «Краснодаром» у «Спартака» часто случались зрелищные матчи. Стоит ожидать такого же футбола, и считаете ли этот клуб конкурентом в борьбе за чемпионство?

— Краснодарцы могут побороться за титул. Что касается игры, то мы всегда стремимся показывать хороший футбол и побеждать. Но во время игры может произойти все, что угодно.

— Пока у команды нет серьезных приобретений, а впереди Лига чемпионов. Спокойно к этому относитесь?

— Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц играть в Лиге чемпионов, не может не беспокоить — нужно качественнее усиление. Нельзя, чтобы футболисты играли по три матча за неделю. Должна быть альтернатива.

— «Спартак» подписал Тигиева и Петковича справа в оборону. Позиция закрыта?

— Да. Тигиев может играть справа и слева. Но нам требуются еще три-четыре футболиста, чтобы иметь выбор по ходу матча.

— Пашалич почти наверняка переходит в «Спартак». Это так?

— Его пока здесь нет. Он еще игрок «Челси», а вот когда будет здесь — смогу что-то сказать.

— Против «Уфы» на поле вышли три новых футболиста: Петкович, Бакаев и Тимофеев. Как оцените их дебют?

— Они сыграли хорошо, как и вся команда. Я рад за них. Эти ребята могут заменить тех, кто является основными игроками — в кавычках.

— У «Зенита» много новичков. Вам теперь будет труднее готовиться к матчам с ним?

— Эта сильная команда, которая борется за чемпионство. У нее есть все для этого. Питерцы купили много игроков и пригласили Манчини. Они могут менять состав, как сделали это в последнем матче.

— С Манчини будет особенная тренерская дуэль?

— Меня сейчас больше волнует матч с «Краснодаром».

— У «Спартака» сложный календарь в этом месяце, как будете справляться?

— Август — очень важный месяц, играем с сильными командами, которые готовы дать нам бой ради завоевания титула. Но мы к этому должны быть готовы.

— Тренер «Краснодара» Шалимов играл в серии А. Черты итальянского футбола в игре «быков» видите?

— Может, они и есть. Но точно, не видев тренировок, сказать не могу. Хотя «Краснодар» хорошо выглядит, это точно.

— На церемонии награждения вы сняли с себя медаль и положили в карман. Вам не кажется, что ещё не все в «Спартаке» сделали то же самое?

— Возможно, это так. Наверное, не все сняли с себя медаль. Но после первых двух туров мы поняли, что нужно приложить ещё больше усилий, чтобы сохранить титул.