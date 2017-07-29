Артем Тимофеев: Не понимаю, почему все нагнетают. Весь чемпионат впереди
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перед матчем 3-го тура с «Краснодаром» отметил, что после двух ничьих команда выйдет на поле только за тремя очками.
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Видимо, что-то случилось...
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— С «Уфой» в прошлом туре, и какие ощущения?
— Эмоции зашкаливали от этого.
— Было ли удивление?
— Я удивился, конечно, и обрадовался. Даже немного затрясло.
— В «Спартаке-2» у вас было прозвище «Нежный». Вас здесь так называют?
— Нет, так не называют.
— У вас впереди матч с «Краснодаром». Видели его игру в Лиге Европы? Какие шансы в предстоящем матче?
— Это хорошая, организованная команда. Будет тяжело играть против нее. Мы ко всем относимся с уважением. У нас были две ничьи и нам нужна победа. Выйдем играть только за тремя очками.
— В матче с «Уфой» вы вышли на место Глушакова. Он тоже только перед игрой узнал, что не выйдет в старте? то он сказал?
— Он поддержал меня. Сказал: «Не нервничай, все будет хорошо». Пожелал удачи.
— Каррера
— Лично мне ничего не сказал. Только по игре говорил.
— Почему «Спартак» потерял очки в первых турах?
— В команде все хорошо. Атмосфера нормальная. С «Динамо» мы подсели во втором тайме, потому что сказались сто двадцать минут, проведенных в Суперкубке с «Локомотивом». Накопилась усталость, поэтому, подсели и пропустили мяч в конце матча. С «Уфой» играли хорошо, но не реализовали свои моменты. Я не понимаю, почему все нагнетают. Вся борьба еще впереди. Да, мы потеряли очки, но все поправимо.
— Кто нагнетает? Пресса?
— И пресса тоже. Пишут заголовки, что «Спартак» потерял очки. В чем причина. Да все хорошо. Мы продолжаем. Еще весь чемпионат впереди.
— Когда другие ребята из дубля или «Спартак-2» поднимались в основу и проводили первый матч, говорили, что у них словно день рождения. Поступало огромное количество звонков и поздравлений. Как было у вас?
— У меня тоже было большое количество поздравлений. Когда помылся после матча и посмотрел на телефон, было много сообщений, звонков. В основном писали родные и друзья. Ну и болельщики.
Матч 3-го тура
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