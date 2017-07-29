Скандал с трансляциями на «Матч ТВ»: реакция последовала!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Историю вопроса мы подробно осветили на сайте накануне. Теперь пришло время задать вопросы всем заинтересованным сторонам — РФПЛ, футболистам, тренерам и, разумеется, самим комментаторам.

Сергей Прядкин, президент РФПЛ: Мы обеспокоены ситуацией!

— О существующей проблеме (комментарии некоторых матчей РФПЛ из студии) мы узнали только на этой неделе. Было совещание, на котором подводились итоги второго тура чемпионата России. Там присутствовал и представитель основного вещателя. Я задал ему этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии.

Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В свое время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ». Сторонняя организация, не имеющая прямого отношения к РФПЛ. Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»: Решение «Матч ТВ» — это сугубо их дело.

— Решение «Матч-ТВ» — это сугубо их взгляд, и комментировать данную ситуацию мне бы не хотелось. По мне, это обычный ход, связанный с оптимизацией расходов телекомпанией. По моим ощущениям, данная мера является временной.

А так у нас обычно комментатор приезжает на матч примерно за 2 часа до начала эфира, он видит обстановку, подмечает для себя какие-то детали, чего нельзя увидеть на маленьком экране. Он имеет возможность пообщаться с тренерами, с некоторыми футболистами. Соответственно запас информации перед началом игры у него больше.

Александр Григорян, главный тренер ФК «Анжи»: Комментировать из студии — не эффективно.

— Честно говоря, я об этой новости узнал только от вас. Уверен, это не совсем правильно и явно не эффективно, когда журналист работает не с места событий. Потому что комментатору важно не просто видеть картинку со знакомыми именами, но и проникнуться какой-то обстановкой, узнать важную деталь, будь то футбольные или околофутбольные моменты.

Это как если бы я проводил тренировки, находясь не на поле, а, скажем, на верхней трибуне. С одной стороны, все видно; с другой, нет контакта с командой.

Роланд Гиголаев, футболист «Амкара»: Комментаторы должны работать со стадиона, это очевидно.

— Я полностью убежден, что комментаторы должны работать со стадиона. Это очевидные вещи. У них есть возможность перед матчем контактировать непосредственно с нами, игроками, и получать какие-то сведения. Сам я, конечно, не общаюсь перед матчем с прессой, так как сосредоточен на игре. Но другие игроки вполне себе могут говорить перед матчем. Думаю, самим комментаторам полезно поездить по городам, узнать что-нибудь новое. В конце концов, даже с болельщиками пообщаться и узнать, что они думают, тоже полезно, на мой взгляд.

Кирилл Дементьев, спортивный комментатор: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал.

— Любой комментатор вам скажет, что освещать игру с места событий лучше, чем из студии. Не случайно контракт с РФПЛ о показе матчей чемпионата России предусматривал условия, согласно которым матчи обязательно должны комментироваться с места событий.

И это было правильно, на мой взгляд, поскольку объективно оценить происходящее на поле можно лишь находясь на стадионе, а не глядя в маленький монитор со стороной 5 сантиметров.

Ну и плюс неформальное общение с футболистами перед матчем давало пищу уму, делая комментатора более подкованным в плане подачи материала. Я был во многих городах, когда работал на матчах РФПЛ и могу сказать, что знания о российском футболе росли в геометрической прогрессии. И мне это было полезно.

Могу вспомнить случай, когда на первых трансляциях РФПЛ было всего четыре камеры. И, если ты работал из студии, мяч в кадр попросту иногда не попадал. Сами понимаете, как работать, когда происходит такое! Сейчас подобного, конечно, не случается. Тем не менее, был вот такой забавный случай.

Владислав Батурин, комментатор «Матч ТВ»: Мы вынуждены половину игр комментировать из Москвы.

— На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и каких-то отдельных моментов игры.

Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора. Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч-ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы.