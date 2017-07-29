Скандал с трансляциями на «Матч ТВ»: реакция последовала!
«Советский спорт» на днях рассказал своим читателям о том, что на телеканале «Матч ТВ» принято решение комментировать основную часть футбольных матчей «под монитор», то есть не покидая московской студии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Историю вопроса мы подробно осветили на сайте накануне. Теперь пришло время задать вопросы всем заинтересованным сторонам — РФПЛ, футболистам, тренерам и, разумеется, самим комментаторам.
Сергей Прядкин, президент РФПЛ: Мы обеспокоены ситуацией!
— О существующей проблеме (комментарии некоторых матчей РФПЛ из студии) мы узнали только на этой неделе. Было совещание, на котором подводились итоги второго тура чемпионата России. Там присутствовал и представитель основного вещателя. Я задал ему этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии.
Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В свое время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ». Сторонняя организация, не имеющая прямого отношения к РФПЛ. Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.
Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»: Решение «Матч ТВ» — это сугубо их дело.
— Решение «Матч-ТВ» — это сугубо их взгляд, и комментировать данную ситуацию мне бы не хотелось. По мне, это обычный ход, связанный с оптимизацией расходов телекомпанией. По моим ощущениям, данная мера является временной.
А так у нас обычно комментатор приезжает на матч примерно за 2 часа до начала эфира, он видит обстановку, подмечает для себя
Александр Григорян, главный тренер ФК «Анжи»: Комментировать из студии — не эффективно.
— Честно говоря, я об этой новости узнал только от вас. Уверен, это не совсем правильно и явно не эффективно, когда журналист работает не с места событий. Потому что комментатору важно не просто видеть картинку со знакомыми именами, но и проникнуться
Это как если бы я проводил тренировки, находясь не на поле, а, скажем, на верхней трибуне. С одной стороны, все видно; с другой, нет контакта с командой.
Роланд Гиголаев, футболист «Амкара»: Комментаторы должны работать со стадиона, это очевидно.
— Я полностью убежден, что комментаторы должны работать со стадиона. Это очевидные вещи. У них есть возможность перед матчем контактировать непосредственно с нами, игроками, и получать
Кирилл Дементьев, спортивный комментатор: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал.
— Любой комментатор вам скажет, что освещать игру с места событий лучше, чем из студии. Не случайно контракт с РФПЛ о показе матчей чемпионата России предусматривал условия, согласно которым матчи обязательно должны комментироваться с места событий.
И это было правильно, на мой взгляд, поскольку объективно оценить происходящее на поле можно лишь находясь на стадионе, а не глядя в маленький монитор со стороной 5 сантиметров.
Ну и плюс неформальное общение с футболистами перед матчем давало пищу уму, делая комментатора более подкованным в плане подачи материала. Я был во многих городах, когда работал на матчах РФПЛ и могу сказать, что знания о российском футболе росли в геометрической прогрессии. И мне это было полезно.
Могу вспомнить случай, когда на первых трансляциях РФПЛ было всего четыре камеры. И, если ты работал из студии, мяч в кадр попросту иногда не попадал. Сами понимаете, как работать, когда происходит такое! Сейчас подобного, конечно, не случается. Тем не менее, был вот такой забавный случай.
Владислав Батурин, комментатор «Матч ТВ»: Мы вынуждены половину игр комментировать из Москвы.
— На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и
Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора. Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч-ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы.
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