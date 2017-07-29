Анатолий Бышовец: Чемпионом будет «Зенит»

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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ ПРИВЕЛ К ПЕРЕОЦЕНКЕ ФУТБОЛИСТОВ СБОРНОЙ

— «Спартак» рассматривает несколько кандидатур в качестве усиления. Начнем с форварда «Рубина» Канунникова. Понимаете, зачем он нужен Каррере? — первый вопрос Бышовцу.

— Перед «Спартак», уверен, ставятся максимальные задачи — повторить успех и стать чемпионом. Плюс Лига чемпионов, резервы просто необходимы. Канунников игрок сборной, у него есть сильные качества. В «Спартаке» может раскрыться ярче.

— Считаете, что он способен вытеснить из состава кого-то из пары Луиз Адриану — Зе Луиш?

— Нет, не думаю. Но у «Спартака» может случиться то же самое, что с Ари и тогда форвард потребуется. Канунников достаточно хорошо провел прошлый и начало нынешнего сезона.

— Ваше мнение о Пашаличе.

— Это игрок «Челси», прошлый сезон провел в «Милане» — характеристика исчерпывающая.

— «Спартак» в принципе может обойтись без замены Зобнину где-то на стороне?

— Тимофеев хорош в созидании, в завершающей стадии. Это неплохой футболист, но для становления необходимо доверие тренера. Заменить Зобнина непросто, его связка с Глушаковым и Фернанду и сделала «Спартак» чемпионом. Увы, я должен констатировать некоторую переоценку, которую произвел в отношении всех наших футболистов Кубок конфедераций. Тех качеств, которые они показали в чемпионате России, на международном уровне оказалось недостаточно. Это совершенно другое измерение!

— О Кубке конфедераций еще поговорим, а пока о еще одном кандидате в «Спартак» — полузащитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере.

— Матчи сборной, в которых они принимал участие, не дали оснований закрепиться в национальной команде. Отсутствие необходимой скорости, координации и личностных качеств, я имею ввиду жесткость и смелость, отрицательно его характеризуют. Возможно, в «Спартаке» он мог бы конкурировать за место в составе, но нужно время. Каррере в центре обороны необходимо найти совместимость — у Джикии и Боккетти она есть, у Боккетти и Кутепова, например, нет. И это несмотря на то, что левоногий Джикия в паре с Боккетти выходит на позиции правого центрального защитника.

— Что происходит с Кутеповым?

— Проблемы с психологией. Плюс разочарование от проведенных товарищеских матчей в сборной. Не хватило умения сыграть по игроку, заняв наиболее активную позицию, дабы предотвратить развитие атаки. А сейчас Илья просто потерял уверенность. Ошибки, допущенные в матче с «Динамо» — следствие именно этого.

— Является ли полузащитник «Ростова» Могилевец футболистом уровня «Спартака»?

— Павел хороший футболист. В нашей лиге выделил бы его и Подберезкина. У обоих есть перспектива. Оба должны быть на заметке у тренера сборной, их потенциал пока не раскрыт.

РАЗВЕ СМОЛОВ СИЛЬНЕЕ ФОРВАРДОВ «ЗЕНИТА» И «СПАРТАКА»?

— Ваше мнение о будущем Смолова? Почему дважды лучший игрок чемпионата не востребован двумя топ-клубами — ни «Спартаком», ни «Зенитом»?

— Разве на Кубке конфедераций мы увидели в его лице лидера сборной? Федор по качеству не уступает форвардам, которые в составе своих команд боролись за первое место? В этом и надо искать ответ. Мы преждевременно создаем пиар. То же самое касается и Головина.

— Почему «Спартак» не рискует платить за Федора большие деньги?

— Потому что есть хорошая группа атаки. Промес, Луиз Адриану и Зе Луиш не слабее. В «Зените», кстати, с форвардами такая же ситуация. По стилю Смолов хорошо вписался в атаку «Краснодара», там есть взаимопонимание, чувствуется хорошая атмосфера в команде — Федору там доверяют. И надо отдать должное Шалимову, который персонально с ним работал.

— Как рассматриваете варианты с зарубежными клубами — говорили, в частности, о «Боруссии»?

— Говорить можно. Но конкретных предложений нет. Лучше Федору остаться в «Краснодаре». Клуб и команда вышли на другой уровень, чем это было при Олеге Кононове. «Быки» стали сильнее. Чего не хватает? Быстрой атаки, умения осмысленно преодолеть пространство на высокой скорости.

ФЕРНАНДУ СИЛЬНЕЕ ПАРЕДЕСА

— Можно ли называть происшедшее со «Спартаком» на старте сезона кризисом?

— Нет, конечно. Матч за Суперкубок проведен на хорошем уровне. Не думаю, кстати, что судейство повлияло на результат (главный тренер «Локо» Юрий Семин остался недоволен работой арбитра Безбородова. — Прим. «СЭ») — второй желтой карточки заслуживал и Тарасов, и Денисов… Да и в моменте с Луизом Адриану его дважды сносили. Главное — «Локо» сделал правильные выводы, очень удачно сложился календарь: между Суперкубком и игрой с ЦСКА был «Арсенал». Команда сумела восстановиться, и по ходу этой встречи, забив гол, готовилась к игре с ЦСКА.

— Что же случилось со «Спартаком» в матче с «Динамо» и «Уфой»?

— Во втором тайме матча с «Динамо» ряд футболистов просто выпали из командной игры. Говорю о средней линии и обороне — например, о Глушакове. Возможно, после Кубка конфедераций Денису нужно было индивидуализировать подготовку. Очевидно, что проблемой красно-белых во встрече с «Динамо» было взаимодействие Боккетти и Кутепова. Полузащитники Глушаков и Фернанду располагались горизонтально. Сделай их вертикально, тем более, что Глушаков уже не мог достаточно активно и в атаке, и в обороне! Надо было укрепить так называемый хоккейный пятачок.

Ошибка Карреры в том, что он не перестроил состав в той игре. Плюс были проблемы с физикой у Глушакова и Комбарова. И в Уфе Каррера отреагировал, оставив Дениса на скамейке. Концовку матча с «Уфой» провели хорошо, за исключением реализации. И в общем и целом, не стоит драматизировать. «Спартаку» надо укрепиться, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Но ставлю я на «Зенит».

— Почему?

— Высоко оцениваю приобретения команды. Виден потенциал футболистов, четко определена позиция для усиления — центральный защитник вместо Нету. То, как команда сумела перестроиться по ходу матча с «Рубином», впечатлило — прибавили в скорости, стали играть через фланги. Средств для вскрытия обороны оказалось достаточно.

— Как вам Дриусси?

— Хорош. Есть неплохой набор качеств — скорость, дриблинг. Понравились и Паредес с Кузяевым. С Кузяевым средняя линия совершенно другая, ведь Хави Гарсия привносил только разрушение.

— Паредес — лучший игрок лиги?

— Не могу так сказать. Если говорить о средней линии, то спартаковец Фернанду сильнее, опытнее.

— Видите прогресс у Кокорина?

— Он хорошо готов физически. Природные качества подкреплены работой в подготовительной период. Но далеко идущих прогнозов что о нем, что о Шатове с Дзюбой не даю.

— Кстати, у Артема в начале сезона не пошло. Почему?

— Не согласен, что он играет плохо. Центрфорвард — профессия специфическая, необходимо обслуживание, передачи. Но передачи Смольникова не доходят до Дзюбы ни по месту, ни по времени, Игорь даже не может перебить ближнего.

ОШИБКИ ВАСИНА? ЦСКА УЖЕ СДЕЛАЛ ВЫВОДЫ

— Многовато на старте сезона ошибок центральных защитников. В частности, Васина. Почему?

— ЦСКА уже сделал выводы, в матче с АЕК поменяв позициями Василия Березуцкого и Васина. Но хотел бы сказать о другом. Очевидно, что несколько клубов испытывают проблемы с этой позицией, причем уже долгое время. У них есть свои академии, дубли и даже вторые команды. И при заказе на игрока нет результата! Создана проблема двух Березуцких — они уходят, все знают, но говорим — что же будем дальше?

— Один из самых впечатляющих моментов старта сезона — удар рабоной в исполнении форварда «СКА-Хабаровск» Лескано. Вы могли бы так пробить?

— Нет. У меня были другие способы. Мои удары можно посмотреть в телехронике. То, как используют Лескано, ограничивает его потенциал. И не думаю, что у аргентинца получится в «Анжи» — там сложившийся коллектив, свое ядро команды.

— Вы разочарованы игрой и результатом сборной на Кубке конфедераций?

— Мне думается, что не приняты решения, которые бы говорили о видении перспективы — наподобие того, что мы наблюдали в сборной Германии. Сейчас мы вынуждены задумываться о том, сумеет ли команда прибавить за год до чемпионата мира. Можем ли говорить о том, что у нас есть игроки, отвечающие требованиям чемпионата мира? Мы видели, что такое современный футбол, как быстро команды умеют перестраиваться. К этому надо стремиться. Понятно, что и для Черчесова, и для многих игроков это первый большой турнир. Но разочаровывает, что мы не увидели лидеров ни в одной из линий.

— Считаете, Акинфеев не был лидером?

— Он лидер. Но лидерство определяется качеством игры. Когда вратарь ошибается, это привносит в оборону нервозность.

— Считаете, в матче с Мексикой была его, а не Васина, ошибка?

— Он сам сказал об этом.

— Следили за серией Игоря?

— Для меня показательны чемпионат мира и Лиги чемпионов, где ошибки вратаря влияли на результат.