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29 июля 2017, 11:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Адриано и Самедов вернулись в общую группу перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

Нападающий Луис Адриано и полузащитник Александр Самедов вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака» в преддверии домашнего матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Нападающий <span class=error>Луис</span> <span class=error>Адриано</span> и полузащитник Александр <span class=error>Самедов</span> вернулись к тренировкам в общей группе Спартака в преддверии домашнего матча 3-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Краснодаром передаёт корреспондент Чемпионата Данила Игнатов. Увеличить
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Не тренируются с группой продолжающий восстанавливаться от травмы полузащитник Роман Зобнин и защитник Сердар Таски, который находится на базе в Тарасовке, но занимается в тренажерном зале индивидуально.

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