Адриано и Самедов вернулись в общую группу перед матчем «Спартак» — «Краснодар»
Нападающий Луис Адриано и полузащитник Александр Самедов вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака» в преддверии домашнего матча 3-го тура российской
Премьер-Лиги с «Краснодаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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Видимо, что-то случилось...
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Не тренируются с группой продолжающий восстанавливаться от травмы полузащитник Роман Зобнин и защитник Сердар Таски, который находится на базе в Тарасовке, но занимается в тренажерном зале индивидуально.
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