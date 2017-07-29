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Не тренируются с группой продолжающий восстанавливаться от травмы полузащитник Роман Зобнин и защитник Сердар Таски, который находится на базе в Тарасовке, но занимается в тренажерном зале индивидуально.