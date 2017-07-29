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29 июля 2017, 11:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Турецкий журналист сообщил, что Нойштедтер перейдёт в «Спартак»

Турецкий журналист Гекмен Озкан на своей странице в «Твиттере» сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Турецкий журналист <span class=error>Гекмен</span> <span class=error>Озкан</span> на своей странице в <span class=error>Твиттере</span> сообщил что защитник Фенербахче Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском Спартаке. Увеличить
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По его информации, сумма трансфера должна составить € 3 млн.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» не против расстаться с Нойштедтером, так как клубу необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

Нойштедтер, получивший в мае прошлого года гражданство РФ, провёл пять матчей за сборную России, выступал на чемпионате Европы — 2016.

В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. За клуб из Стамбула защитник сыграл 34 матча.

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