Турецкий журналист сообщил, что Нойштедтер перейдёт в «Спартак»
Турецкий журналист Гекмен Озкан на своей странице в «Твиттере» сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке».
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По его информации, сумма трансфера должна составить € 3 млн.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» не против расстаться с Нойштедтером, так как клубу необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового
Нойштедтер, получивший в мае прошлого года гражданство РФ, провёл пять матчей за сборную России, выступал на чемпионате Европы — 2016.
В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. За клуб из Стамбула защитник сыграл 34 матча.
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