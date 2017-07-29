СМИ: Таски согласился перейти в «Трабзонспор»

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Футболист уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отпустить защитника, если сумеют найти ему замену до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Действующее соглашение 30-летнего игрока действует до лета 2018 года.