СМИ: Таски согласился перейти в «Трабзонспор»
Защитник «Спартака» Сердар Таски в скором времени подпишет контракт с «Трабзонспором», информирует BeInSports.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом.
Ранее сообщалось, что
В минувшем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Действующее соглашение 30-летнего игрока действует до лета 2018 года.
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