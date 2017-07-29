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29 июля 2017, 10:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала»

ТАСС, 29 июля. Бывший нападающий московских «Спартака» и «Торпедо» Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского футбольного клуба «Арсенал». Об сообщает пресс- служба команды.

В Арсенале <span class=error>Рудаков</span> будет курировать вопросы селекции трансферной политики и <nobr>детско-юношеского</nobr> футбола. Увеличить
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В «Арсенале» Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.

После двух туров чемпионата России «Арсенал» с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблицы. Следующий матч туляки проведут в субботу на выезде с казанским «Рубином».

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