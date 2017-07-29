Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала»
ТАСС, 29 июля. Бывший нападающий московских «Спартака» и «Торпедо» Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского футбольного клуба «Арсенал». Об сообщает пресс- служба команды.
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В «Арсенале» Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и
После двух туров чемпионата России «Арсенал» с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблицы. Следующий матч туляки проведут в субботу на выезде с казанским «Рубином».
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