Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала»

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В «Арсенале» Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.

После двух туров чемпионата России «Арсенал» с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблицы. Следующий матч туляки проведут в субботу на выезде с казанским «Рубином».