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29 июля 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ

Защитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.

Защитник Евгений Чернов рассказал что подтолкнуло его к уходу в аренду как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу. Увеличить
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«Тосно» — то, что было мне нужно

— Самое главное: вы именно готовитесь к матчу с «Зенитом»? Бывают случаи, когда клуб отдает игрока в аренду и не разрешает ему играть в очных встречах.
— Пока я не до конца знаю всю ситуацию. Думаю, перед игрой решится, смогу сыграть или нет. Я пока готовлюсь к матчу в обычном режиме. Надеюсь, смогу принять участие в игре.

— Этот пункт вообще обсуждался?
— Я не узнавал про это. Переговоры прошли легко, клубы быстро между собой договорились. До меня никакие сведения не доходили.

— Как узнали о предложении «Тосно»?
— Мне позвонил агент и сказал, что со стороны этого клуба есть интерес. «Тосно» — единственный, кто выступил с конкретным предложением. Я с радостью его принял, потому что это тот вариант, который мне был нужен.

— Главный фактор — клуб базируется в Петербурге?
— Нет, важнее фактор игры в премьер-лиге.

— Команда тренируется на поле Академии «Зенита». Не боитесь, что кто-то выдаст секреты штабу Роберто Манчини?
— Думаю, «Зенит» проанализирует две наши предыдущие игры с «Уфой» и «Краснодаром», и этого им будет достаточно. Не уверен, что к нам подошлют каких-то агентов. К тому же, не на базе «Зенита» тренируемся.

— С игроками «Зенита» поддерживаете контакт?
— С некоторыми продолжаем общаться по WhatsApp. У меня остались хорошие отношения с парнями из второй команды, хотя многие перешли в команды РФПЛ и ФНЛ.

«Не заметил явных изменений в «Зените»

— Какие проблемы в игре «Тосно» увидели по стартовым играм в РФПЛ? Георгий Мелкадзе говорил, что поражение от «Уфы» — просто потеря концентрации.
— И в Краснодаре мы очень хорошо оборонялись 60 минут, но тоже потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Может, это из-за усталости — тяжело столько времени защищаться. Но все видели, что первые 25 минут «Тосно» отлично выглядел. У нас было несколько возможностей, и если бы забили один из моментов — игра сложилась бы по-другому. Но получилось так, как получилось.

— Выходя на поле стадиона «Краснодара» не вспоминали чудо-гол Окриашвили в ворота «Зенита»? Вы были участником того матча.
— Я старался не вспоминать ту игру. Еще осенью мы всей командой о ней забыли.

— После игры восхищались голом Жоаозиньо. Считаете эту комбинацию действительно крутой?
— Гол хороший. Команда разыгрывала мяч передачами в одно касание — их было где-то восемь. Это красиво смотрелось, но тот гол — следствие наших ошибок. «Краснодар» — опытная команда, которая играет в интересный футбол, и она воспользовалась нашей потерей концентрации.

— Подобного ждете от «Зенита»?
— Мы думаем только о своей игре. Будем стараться навязывать тот футбол, который показывали в Краснодаре в первые 25 минут.

— Состав «Зенита» обновился. Увидели изменения в игре?
— Прошло мало времени. Команда провела три товарищеских матча и еще две игры — в чемпионате. Пока рано судить. Месяца через три увидим, как «Зенит» поменялся. Сейчас явных изменений я не заметил. Разве что игроки стали больше контролировать мяч.

«С Луческу общались немного»

— Весной вы верили, что будете играть в основе «Зенита» чаще, а сыграли только против «Анжи». После того матча надеялись на еще один шанс?
— Ожидал, конечно же, что продолжу выходить на поле в составе основной команды. Однако тренерский штаб решил по-другому. Мне оставалось это только принять и работать дальше. Никакой грусти я не испытал из-за этого. Я продолжаю работать и играть — только в другой команде.

— Объяснили, почему в итоге вас перевели обратно в «Зенит-2»?
— На тот момент у команды было тяжелое турнирное положение. Мне сказали, что надо помочь ей.

— Вы чуть ли не одновременно были в обойме основного и второго «Зенита». Не разрывает такая ситуация?
— Нет, но все-таки хочется быть частью и боевой единицей одной команды, а не находиться то здесь, то там. Раз в «Зените» такая структура из основы, второй команды, молодежки и есть сквозная заявка, то это нужно просто принимать. Я знал, что такие переходы между командами возможны, был готов к этому и не испытывал никаких проблем.

— Часто общались с Луческу?
— У нас всегда был разбор игры, Мистер указывал на мои ошибки и действия, которые нужно улучшать. Мы также проводили личные беседы. Правда, не скажу, что он мне говорил (улыбается).

— Мирча недавно говорил: «Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел». С вами он возился?
— Думаю, нет. У нас было немного бесед.

— После окончания сезона ожидали такие большие перемены в клубе?
— Футболисты об этом не задумывались, выполняли свою работу, а там уже как руководители решат, так и будет. Игроки ничего не изменят. Им нужно выходить и доказывать своими футбольными качествами, что достойны выигрывать чемпионат.

— С отставкой Луческу то же самое?
— Точно не думал о том, кого могут убрать. Я концентрировался на тренировочном процессе и своей игре, чтобы ее улучшить.

«Узнал, что не еду на сбор, накануне вылета»

— Что скажете Мистеру, если вдруг встретитесь? За что поблагодарите?
— Буду рад его встретить, но думаю, разговор начнет он, а не я (смеется). Может, ему будет что сказать. Я же поблагодарю его за доверие, которое он оказал. Не каждому молодому футболисту выпадает шанс сыграть в основном составе «Зенита». Я старался оправдать доверие Луческу и выкладывался на сто процентов.

— Он был уверен, что сделает «Зенит» чемпионом в этом сезоне.
— Мирча — человек с огромным опытом, который все знает о футболе. Стоит верить тому, что он говорит.

— Когда наступило межсезонье, каким видели будущее?
— Думал, что поеду на сборы с основной командой «Зенита» — у меня же еще действует контракт с клубом. Пришел новый главный тренер, и все бы зависело от того, как бы я себя проявил. Если бы Манчини подошел и сказал, что мне нужно уйти в аренду или вообще искать другую команду — воспринял бы нормально. Если бы он говорил, что я ему подхожу и есть шанс играть — остался бы в команде и пытался бы пробиться в состав. Так случилось, что меня даже на сбор не взяли, и сразу возникли мысли перейти в команду премьер-лиги, чтобы там стараться улучшать свои игровые качества.

— Есть версии, почему сначала вас включили в состав на сборы, а в итоге не взяли?
— Догадки есть, но смысл о них говорить? Я принял решение тренерского штаба. Мне больше ничего не оставалось делать.

— Когда сообщили, что вы не едете на сбор?
— За день до вылета в Австрию.

— Сразу поехали к «Зениту-2»?
— У команды подготовка к сезону началась на четыре дня позже. Я еще успел отдохнуть и потом поехал на сбор.

— Понимали, что вы едете во вторую команду ненадолго?
— Я об этом не думал. Просто делал свою работу, а дальше ждал развития событий. Раньше времени я не спешил разговаривать о своем будущем с Анатолием Давыдовым, потому что никакой конкретики не было. Как только она наступила, я переговорил с ним, и он пожелал мне удачи.

«Надеюсь хорошо выглядеть в РФПЛ»

— В «Тосно» чувствуете себя игроком основного состава? Получили то, что хотели?
— Раз тренеры доверяют мне, то буду стараться это оправдывать. Я хочу играть в премьер-лиге в каждом матче.

— В одном из последних интервью вы назвали своей главной задачей попадание на домашний чемпионат мира. Что вдохновило на это?
— Сейчас каждый российский футболист поставил себе такую задачу. Все видели, на каком уровне прошел Кубок конфедераций, какие матчи там были — все супер. Многие восхищались, как провели этот турнир, а значит, что чемпионат мира будет еще лучше. И надо принять в нем участие.

— Какая реакция встречалась чаще: «одумайся, какая сборная» или «давай, дерзай»?
— Я ж никому об этом не говорю. Про это знает маленький круг людей. Там все поддерживают и хотят меня видеть на чемпионате мира. Буду стараться оправдать их надежды.

— Чем можете привлечь внимание Станислава Черчесова?
— Своей игрой, как иначе. Надеюсь хорошо выглядеть на фоне команд премьер-лиги. Единственный ключ к успеху — хорошая игра в клубе.

— Согласны, что тогда и «Тосно» надо результаты подтягивать?
— Конечно. Я надеюсь, у нас это получится в самых ближайших турах.

Чернов может сыграть против «Зенита». За компенсацию

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко разъяснил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» ситуацию вокруг возможного участия Чернова в матче с «Зенитом».

— В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав.

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