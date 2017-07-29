«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ
Защитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.
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«Тосно» — то, что было мне нужно
— Самое главное: вы именно готовитесь к матчу с «Зенитом»? Бывают случаи, когда клуб отдает игрока в аренду и не разрешает ему играть в очных встречах.
— Пока я не до конца знаю всю ситуацию. Думаю, перед игрой решится, смогу сыграть или нет. Я пока готовлюсь к матчу в обычном режиме. Надеюсь, смогу принять участие в игре.
— Этот пункт вообще обсуждался?
— Я не узнавал про это. Переговоры прошли легко, клубы быстро между собой договорились. До меня никакие сведения не доходили.
— Как узнали о предложении «Тосно»?
— Мне позвонил агент и сказал, что со стороны этого клуба есть интерес. «Тосно» — единственный, кто выступил с конкретным предложением. Я с радостью его принял, потому что это тот вариант, который мне был нужен.
— Главный фактор — клуб базируется в Петербурге?
— Нет, важнее фактор игры в
— Команда тренируется на поле Академии «Зенита». Не боитесь, что
— Думаю, «Зенит» проанализирует две наши предыдущие игры с «Уфой» и «Краснодаром», и этого им будет достаточно. Не уверен, что к нам подошлют
— С игроками «Зенита» поддерживаете контакт?
— С некоторыми продолжаем общаться по WhatsApp. У меня остались хорошие отношения с парнями из второй команды, хотя многие перешли в команды РФПЛ и ФНЛ.
«Не заметил явных изменений в «Зените»
— Какие проблемы в игре «Тосно» увидели по стартовым играм в РФПЛ? Георгий Мелкадзе говорил, что поражение от «Уфы» — просто потеря концентрации.
— И в Краснодаре мы очень хорошо оборонялись 60 минут, но тоже потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Может, это
— Выходя на поле стадиона «Краснодара» не вспоминали
— Я старался не вспоминать ту игру. Еще осенью мы всей командой о ней забыли.
— После игры восхищались голом Жоаозиньо. Считаете эту комбинацию действительно крутой?
— Гол хороший. Команда разыгрывала мяч передачами в одно касание — их было
— Подобного ждете от «Зенита»?
— Мы думаем только о своей игре. Будем стараться навязывать тот футбол, который показывали в Краснодаре в первые 25 минут.
— Состав «Зенита» обновился. Увидели изменения в игре?
— Прошло мало времени. Команда провела три товарищеских матча и еще две игры — в чемпионате. Пока рано судить. Месяца через три увидим, как «Зенит» поменялся. Сейчас явных изменений я не заметил. Разве что игроки стали больше контролировать мяч.
«С Луческу общались немного»
— Весной вы верили, что будете играть в основе «Зенита» чаще, а сыграли только против «Анжи». После того матча надеялись на еще один шанс?
— Ожидал, конечно же, что продолжу выходить на поле в составе основной команды. Однако тренерский штаб решил
— Объяснили, почему в итоге вас перевели обратно в «Зенит-2»?
— На тот момент у команды было тяжелое турнирное положение. Мне сказали, что надо помочь ей.
— Вы чуть ли не одновременно были в обойме основного и второго «Зенита». Не разрывает такая ситуация?
— Нет, но
— Часто общались с Луческу?
— У нас всегда был разбор игры, Мистер указывал на мои ошибки и действия, которые нужно улучшать. Мы также проводили личные беседы. Правда, не скажу, что он мне говорил (улыбается).
— Мирча недавно говорил: «Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел». С вами он возился?
— Думаю, нет. У нас было немного бесед.
— После окончания сезона ожидали такие большие перемены в клубе?
— Футболисты об этом не задумывались, выполняли свою работу, а там уже как руководители решат, так и будет. Игроки ничего не изменят. Им нужно выходить и доказывать своими футбольными качествами, что достойны выигрывать чемпионат.
— С отставкой Луческу то же самое?
— Точно не думал о том, кого могут убрать. Я концентрировался на тренировочном процессе и своей игре, чтобы ее улучшить.
«Узнал, что не еду на сбор, накануне вылета»
— Что скажете Мистеру, если вдруг встретитесь? За что поблагодарите?
— Буду рад его встретить, но думаю, разговор начнет он, а не я (смеется). Может, ему будет что сказать. Я же поблагодарю его за доверие, которое он оказал. Не каждому молодому футболисту выпадает шанс сыграть в основном составе «Зенита». Я старался оправдать доверие Луческу и выкладывался на сто процентов.
— Он был уверен, что сделает «Зенит» чемпионом в этом сезоне.
— Мирча — человек с огромным опытом, который все знает о футболе. Стоит верить тому, что он говорит.
— Когда наступило межсезонье, каким видели будущее?
— Думал, что поеду на сборы с основной командой «Зенита» — у меня же еще действует контракт с клубом. Пришел новый главный тренер, и все бы зависело от того, как бы я себя проявил. Если бы Манчини подошел и сказал, что мне нужно уйти в аренду или вообще искать другую команду — воспринял бы нормально. Если бы он говорил, что я ему подхожу и есть шанс играть — остался бы в команде и пытался бы пробиться в состав. Так случилось, что меня даже на сбор не взяли, и сразу возникли мысли перейти в команду
— Есть версии, почему сначала вас включили в состав на сборы, а в итоге не взяли?
— Догадки есть, но смысл о них говорить? Я принял решение тренерского штаба. Мне больше ничего не оставалось делать.
— Когда сообщили, что вы не едете на сбор?
— За день до вылета в Австрию.
— Сразу поехали к «Зениту-2»?
— У команды подготовка к сезону началась на четыре дня позже. Я еще успел отдохнуть и потом поехал на сбор.
— Понимали, что вы едете во вторую команду ненадолго?
— Я об этом не думал. Просто делал свою работу, а дальше ждал развития событий. Раньше времени я не спешил разговаривать о своем будущем с Анатолием Давыдовым, потому что никакой конкретики не было. Как только она наступила, я переговорил с ним, и он пожелал мне удачи.
«Надеюсь хорошо выглядеть в РФПЛ»
— В «Тосно» чувствуете себя игроком основного состава? Получили то, что хотели?
— Раз тренеры доверяют мне, то буду стараться это оправдывать. Я хочу играть в
— В одном из последних интервью вы назвали своей главной задачей попадание на домашний чемпионат мира. Что вдохновило на это?
— Сейчас каждый российский футболист поставил себе такую задачу. Все видели, на каком уровне прошел Кубок конфедераций, какие матчи там были — все супер. Многие восхищались, как провели этот турнир, а значит, что чемпионат мира будет еще лучше. И надо принять в нем участие.
— Какая реакция встречалась чаще: «одумайся, какая сборная» или «давай, дерзай»?
— Я ж никому об этом не говорю. Про это знает маленький круг людей. Там все поддерживают и хотят меня видеть на чемпионате мира. Буду стараться оправдать их надежды.
— Чем можете привлечь внимание Станислава Черчесова?
— Своей игрой, как иначе. Надеюсь хорошо выглядеть на фоне команд
— Согласны, что тогда и «Тосно» надо результаты подтягивать?
— Конечно. Я надеюсь, у нас это получится в самых ближайших турах.
Чернов может сыграть против «Зенита». За компенсацию
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко разъяснил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» ситуацию вокруг возможного участия Чернова в матче с «Зенитом».
— В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав.
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