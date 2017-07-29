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29 июля 2017, 9:40 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила ЦСКА

Это первое поражение дальневосточников в сезоне.

В третьем туре молодежного первенства России клубов Премьер-лиги хабаровский СКА встречался в Москве с ЦСКА. Хозяева оказались сильнее — 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчане достойно играли против одноклубников. Но более опытный соперник, в послужном списке которого победы не только в рамках страны, но и на международной арене, всё же сумел склонить чашу весов на свою сторону.

Хозяева открыли счёт на 22-й минуте. В начале второго тайма отличились ещё раз, а третий мяч в ворота Владислава Соромытько влетел за несколько секунд до финального свистка.

Подопечные Сергея Ленивкина потерпели первое поражение в турнире и по-прежнему имеют в своём активе 6 очков.

Очередной матч наша молодёжка проведёт также в Москве, но теперь против «Локомотива».
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