Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила ЦСКА

В третьем туре молодежного первенства России клубов Премьер-лиги хабаровский СКА встречался в Москве с ЦСКА. Хозяева оказались сильнее — 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчане достойно играли против одноклубников. Но более опытный соперник, в послужном списке которого победы не только в рамках страны, но и на международной арене, всё же сумел склонить чашу весов на свою сторону.