Молодёжка «СКА-Хабаровск» уступила ЦСКА
Это первое поражение дальневосточников в сезоне.
В третьем туре молодежного первенства России клубов
Хабаровчане достойно играли против одноклубников. Но более опытный соперник, в послужном списке которого победы не только в рамках страны, но и на международной арене, всё же сумел склонить чашу весов на свою сторону.
Хозяева открыли счёт на 22-й минуте. В начале второго тайма отличились ещё раз, а третий мяч в ворота Владислава Соромытько влетел за несколько секунд до финального свистка.
Подопечные Сергея Ленивкина потерпели первое поражение в турнире и
Очередной матч наша молодёжка проведёт также в Москве, но теперь против «Локомотива».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter