Армейское футбольное дерби между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» пройдет в субботу в столице
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре матча в Москве, Екатеринбурге, Казани и Грозном пройдут в субботу в третьем туре чемпионата России по футболу. В Москве состоится первое в истории России армейское дерби, а один из лидеров турнира «Ахмат» сыграет со столичным «Динамо».
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Тур открывается матчем между ЦСКА и хабаровским СКА. Оба армейских клуба не могут записать старт чемпионата себе в актив: дебютировавшие в элите дальневосточники проиграли два матча без забитых голов, ЦСКА же неделю назад уступил «Локомотиву» со счетом 1:3, слабо сыграв прежде всего в обороне.
Во вторник ЦСКА провел первый матч квалификации Лиги чемпионов, победив в гостях греческий АЕК, который воротам Игоря Акинфеева практически не угрожал. Хабаровчане же остаются одной из трех команд чемпионата, которые в двух турах ворота соперника еще не поражали. К тому же аргентинский нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано перешел в «Анжи», и у хабаровчан, по сути, остался лишь один форвард — Антон Кобялко, который в 31 год дебютировал в
Хабаровский СКА в советские времена считался
Выше шестого места в первой лиге чемпионата СССР СКА никогда не поднимался, а в прошлом сезоне совершил сенсацию, в переходных матчах обыграв «Оренбург» и получив путевку в
Матч пройдет на стадионе ЦСКА, начало — 15:00 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из
Лидер из Грозного против «Динамо»
Из четырех лидеров чемпионата страны, которые одержали по две победы, в субботу сыграет лишь грозненский «Ахмат». С минимальным счетом 1:0 обыграв «Урал» и «Ростов», подопечные Олега Кононова попали в компанию лидеров — «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива». К тому же «Ахмат», наряду с «Уфой», в новом сезоне еще не пропускал голов.
Очередной соперник «Ахмата» — московское «Динамо», которое после волевой ничьей со «Спартаком» оступилось на своем поле в матче с «Уралом», пропустив в самой концовке. По составу «Динамо» способно бороться даже за места в еврокубках, однако переход из ФНЛ в
Игра пройдет на «Ахмат-Арене», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов из
Главным неудачником первых туров стал казанский «Рубин», который под руководством Курбана Бердыева проиграл оба матча, пусть в соперниках и были участники Лиги Европы «Краснодар» и «Зенит». Бердыеву предстоит немало работы прежде всего в построении обороны, ведь «Рубин» пропустил больше всех мячей — четыре.
В субботу «Рубин» на своем поле играет против тульского «Арсенала», который летом возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Весной практически тем же составом туляки едва удержались в
Матч «Рубин» — «Арсенал» пройдет на «Казань-Арене», начало — 17:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.
Тарханов против Семака
Еще одна встреча состоится в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Уфу». Задача обеих команд на сезон — избежать борьбы за выживание, и стартовые матчи вселили в болельщиков оптимизм. «Уфа» пока не пропускает, добившись ничьей с чемпионом «Спартаком», уральцы же успели обыграть в гостях «Динамо».
Матч начнется в 15:00 на «СКБ-Банк Арене», главным арбитром назначен Сергей Карасев из Москвы. В шести предыдущих матчах с уфимцами «Урал» победил четырежды при всего одном поражении. Наставник «Уфы» Сергей Семак в середине 90-х годов играл у нынешнего главного тренера «Урала» Александра Тарханова в ЦСКА, где получил в 19 лет капитанскую повязку.
Третий тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Амкар» — «Ростов», «Локомотив» — «Анжи» и «Тосно» — «Зенит». В понедельник проведут матч «Спартак» и «Краснодар».
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