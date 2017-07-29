Армейское футбольное дерби между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» пройдет в субботу в столице

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Тур открывается матчем между ЦСКА и хабаровским СКА. Оба армейских клуба не могут записать старт чемпионата себе в актив: дебютировавшие в элите дальневосточники проиграли два матча без забитых голов, ЦСКА же неделю назад уступил «Локомотиву» со счетом 1:3, слабо сыграв прежде всего в обороне.

Во вторник ЦСКА провел первый матч квалификации Лиги чемпионов, победив в гостях греческий АЕК, который воротам Игоря Акинфеева практически не угрожал. Хабаровчане же остаются одной из трех команд чемпионата, которые в двух турах ворота соперника еще не поражали. К тому же аргентинский нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано перешел в «Анжи», и у хабаровчан, по сути, остался лишь один форвард — Антон Кобялко, который в 31 год дебютировал в премьер-лиге, хотя в первом дивизионе забил 74 гола.

Хабаровский СКА в советские времена считался фарм-клубом ЦСКА, куда футболисты нередко отправлялись из Москвы в воспитательных целях. В 1975 году в СКА во второй союзной лиге играл полузащитник сборной СССР Сергей Ольшанский, который был призван из «Спартака» в армию, но отказался выступать за ЦСКА.

Выше шестого места в первой лиге чемпионата СССР СКА никогда не поднимался, а в прошлом сезоне совершил сенсацию, в переходных матчах обыграв «Оренбург» и получив путевку в премьер-лигу. Однако укомплектованы хабаровчане большей частью игроками из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и команду ждет непростая борьба за выживание. К тому же 45-летний Алексей Поддубский проводит дебютный сезон в качестве главного тренера, хотя весной именно он руководил командой в решающих матчах. Поддубский провел более 400 матчей за СКА, а в 1992 году выступал в составе ЦСКА.

Матч пройдет на стадионе ЦСКА, начало — 15:00 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Лидер из Грозного против «Динамо»

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 29.07.2017, 20:00 -:- Ахмат Динамо М

Из четырех лидеров чемпионата страны, которые одержали по две победы, в субботу сыграет лишь грозненский «Ахмат». С минимальным счетом 1:0 обыграв «Урал» и «Ростов», подопечные Олега Кононова попали в компанию лидеров — «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива». К тому же «Ахмат», наряду с «Уфой», в новом сезоне еще не пропускал голов.

Очередной соперник «Ахмата» — московское «Динамо», которое после волевой ничьей со «Спартаком» оступилось на своем поле в матче с «Уралом», пропустив в самой концовке. По составу «Динамо» способно бороться даже за места в еврокубках, однако переход из ФНЛ в премьер-лигу легким для команды Юрия Калитвинцева не будет.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Пропустит встречу травмированный полузащитник «Динамо» Самба Соу.

Главным неудачником первых туров стал казанский «Рубин», который под руководством Курбана Бердыева проиграл оба матча, пусть в соперниках и были участники Лиги Европы «Краснодар» и «Зенит». Бердыеву предстоит немало работы прежде всего в построении обороны, ведь «Рубин» пропустил больше всех мячей — четыре.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 29.07.2017, 17:30 -:- Рубин Арсенал Т

В субботу «Рубин» на своем поле играет против тульского «Арсенала», который летом возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Весной практически тем же составом туляки едва удержались в премьер-лиге, в переходных матчах победив «Енисей», однако неделю назад сумели одержать первую победу — над «СКА-Хабаровском» (1:0). Бердыев согласен с мнением, что в случае потери очков и во встрече с туляками к его команде уже можно будет предъявить серьезные претензии.

Матч «Рубин» — «Арсенал» пройдет на «Казань-Арене», начало — 17:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

Тарханов против Семака

Еще одна встреча состоится в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Уфу». Задача обеих команд на сезон — избежать борьбы за выживание, и стартовые матчи вселили в болельщиков оптимизм. «Уфа» пока не пропускает, добившись ничьей с чемпионом «Спартаком», уральцы же успели обыграть в гостях «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 29.07.2017, 15:00 -:- Урал Уфа

Матч начнется в 15:00 на «СКБ-Банк Арене», главным арбитром назначен Сергей Карасев из Москвы. В шести предыдущих матчах с уфимцами «Урал» победил четырежды при всего одном поражении. Наставник «Уфы» Сергей Семак в середине 90-х годов играл у нынешнего главного тренера «Урала» Александра Тарханова в ЦСКА, где получил в 19 лет капитанскую повязку.

Третий тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Амкар» — «Ростов», «Локомотив» — «Анжи» и «Тосно» — «Зенит». В понедельник проведут матч «Спартак» и «Краснодар».