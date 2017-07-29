Прервет ли Зе Луиш 9-месячное молчание?

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0 красных карточек было показано в стартовавшем чемпионате России. Впервые с 1996 года ни один игрок не был изгнан с поля в двух первых турах. 21 год назад первого удаления пришлось ждать до четвертого тура.

1 победу над командой Курбана Бердыева одержал за время работы в России Миодраг Божович (+1=4−5, мячи 6−19). Во второй части чемпионата-2014/15 «Локомотив» черногорца одолел «Ростов» со счетом 1:0.

2-й раз клуб Курбана Бердыева начал чемпионат с двух поражений (мячи 2−4). В 2007 году «Рубин» уступил в двух стартовых встречах (мячи 2−5), но в третьем туре одолел «Химки» — 2:1.

3 гола забили «Рубин» и «Арсенал» в четырех матчах высшего дивизиона России в матчах между собой. Казанцы одержали две минимальные победы, а «Арсенал» — одну. Еще однажды была зафиксирована нулевая ничья.

3,5 гола за матч составляет средняя результативность противостояния «Спартака» и «Краснодара» в РФПЛ (+8=1−3, мячи 23−19 в пользу красно-белых). Результативность московских встреч еще выше — 3,67 (+5=0−1, мячи 15−7 в пользу красно-белых).

4 (1+3) очка по системе «гол+пас» набрал в трех первых встречах сезона Витинью. Бразилец забил «Локомотиву» и исполнил три угловых, приведших к точным ударам (один с «Анжи», два — с АЕК).

5 матчей составляет беспроигрышная серия «Уфы». За это время команда Сергея Семака одержала три победы при двух ничьих (мячи 5−2). Если уфимцы не уступят «Уралу», то установят клубный рекорд.

6 очков набрал на старте нынешнего чемпионата «Ахмат», впервые за время выступления в премьер-лиге победив в двух первых турах. В 2009 году грозненцы дважды не пропустили на старте, однако выиграли лишь один раз.

7 голов забили в чемпионате-2017/18 футболисты, вышедшие на замену. В первом туре роль джокера успешно выполнили уфимец Сысуев, питерец Кузяев, казанец Лестьенн и динамовец Ташаев, а неделю спустя — краснодарец Перейра, уралец Чантурия и грозненец Садаев.

9 месяцев не может забить нападающий «Спартака» Зе Луиш. В последний раз африканский нападающий отличался в конце октября 2016 года, оформив дубль в дерби с ЦСКА (3:1). С тех пор форвард сборной Кабо-Верде провел за красно-белых 13 матчей, сделав две результативные передачи.

10 побед одержал «Амкар» над «Ростовом» в премьер-лиге (+10=8−8, мячи 24−25). Ростовчане являются самым удобным соперником для пермского клуба.

10 матчей составляет победная серия «Спартака» на поле «Открытие Арены» (мячи 18−5). Всего же под руководством Массимо Карреры красно-белые провели 14 домашних игр, в которых лишь однажды потеряли очки (с «Уфой» — 0:1).

11 раз пробил по воротам соперников в двух турах Зе Луиш. Нападающий «Спартака» на один удар опережает Витинью и на два Кирилла Панченко. Однако в отличие от преследователей африканец пока ни разу не поразил чужие ворота.

15 навесов выполнил в играх против «СКА-Хабаровск» и «Рубина» Доменико Кришито. Итальянец лидирует по этому показателю, сделав на шесть подач больше, чем ближайшие преследователи — спартаковец Комбаров, краснодарец Рамирес и уралец Кулаков.

20 матчей составляет гостевая безвыигрышная серия «Арсенала» в премьер-лиге (+0=5−15, мячи 8−35). Причем с 10 последних выездов туляки не привезли ни одного очка (мячи 2−21).

44 раза ЦСКА встречался в рамках чемпионата страны (включая чемпионаты СССР) с клубами, носящими название СКА. С ростовскими армейцами москвичи играли 36 раз (+18=12−10, мячи 55−37), а одесскими — четыре (+4=0−0, мячи 11−4). Из других армейских коллективов ЦСКА в высшей лиге противостояли свердловский ОДО (+2=0−0, мячи 3−0), ВВС (+5=3−2, мячи 18−9) и ВМС (+1=0−1, мячи 4−1).

45-м соперником «Зенита» в элите российского футбола станет «Тосно». Сине-бело-голубые окажутся первым клубом, сыгравшим со всеми командами, игравшими в высшем дивизионе.

77-е голы в зачет «Клуба 100» забили в матчах еврокубков полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Любопытно, что в национальных турнирах они отличались одинаковое число раз: по 49 в премьер-лиге и по пять в Кубке. Зато Кокорин чаще забивал за сборную (12 против 9), а Дзагоев за клуб в еврокубках (14 против 11).

200-й матч в чемпионатах России готовится провести железнодорожник Дмитрий Тарасов. Команды полузащитника («Локомотив», «Томь» и «Москва») одержали 80 побед при 61 ничьей и 58 поражениях. Юбилей может отпраздновать Александр Данцев — 99 встреч за «Урал».