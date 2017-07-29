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ГОСТЕВАЯ КВОТА — В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

По регламенту российской премьер-лиги каждый клуб-гость должен получить 10 процентов от общего числа билетов. Даже если он базируется в том же городе, что и хозяева. Но «Зенит» попросил «Тосно» увеличить квоту, а именно полностью предоставить петербуржцам «вираж» — 12, 13, 14 и 15 сектора. Юго-западная часть «Петровского» рассчитана на почти 6 тысяч зрителей, а полная вместимость стадиона — 21 тысяча. Получается, сине-бело-голубые увеличили гостевую квоту до 28 процентов.

— Все, о чем «Зенит» просил, мы отдали, — говорит генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Думаю, в воскресенье будет аншлаг или близко к этому. Желающих много: наши областные и городские болельщики хотят попасть на стадион, просят билеты. Будут и фанаты «Зенита».

ФАНАТЫ СОПЕРНИКОВ — НА ОДНОМ СЕКТОРЕ

Пока продано чуть больше трех тысяч билетов, но к воскресенью это число наверняка увеличится. Распространением занимается «Тосно». На клубном сайте можно приобрести место в любом секторе, кроме «виража» и 6-го, который займут активные болельщики областной команды. Интересно, что фанаты «Зенита» и «Тосно» могут оказаться рядом, но номинальные хозяева не боятся стычек и провокаций.

— У болельщиков «Зенита» нет негативного отношения к «Тосно», — говорит руководитель пресс-службы областного клуба Владимир Басманов. — Да и наши фанаты лояльны к петербуржцам. Поэтому у нас нет никаких опасений.

— До начала и во время первого тайма встречи с «Уфой» у касс «Петровского» образовались большие очереди. Решили проблему?

— Да. Тогда начали продажу билетов через интернет за несколько дней, а сейчас — больше, чем за неделю.

ТОЧЕК ПРОДАЖ «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ

«Петровский» отдан в управление «Тосно» на весь ближайший сезон. Почти ничего сине-бело-голубого на стадионе не осталось — теперь он бело-зеленый, под цвет областной команды. Но многочисленные лотки с атрибутикой «Зенита» все еще стоят на своих местах — петербургский клуб не уверен, что проведет все матчи сезона на Крестовском острове, поэтому решил пока не убирать свои точки продаж с территории арены. На игре между «Тосно» и «Уфой» эти лотки были аккуратно задрапированы, а по-соседству с ними стояли ларьки с шарфами и футболками дебютанта РФПЛ.

— В воскресенье точки продаж «Зенита» тоже будут закрыты, — утверждает Матюшенко. — Мы же хозяева!

— А как распределите доходы?

— Как после нашей обычной домашней игры. Мы платим за аренду стадиона и отдаем процент «Зениту» от распространения билетов.

ХОЗЯЕВА В ЧЕРНОМ. ГОСТИ В ЛАЗУРНОМ?

Болельщики «Зенита» давно привыкли к «голосу «Петровского» — актеру Константину Анисимову, который много лет работал диктором, но в прошлом году был уволен. Перед началом этого сезона новое руководство сине-бело-голубых вернуло Анисимова, теперь он вещает на Крестовском острове. И в воскресенье на «Петровский» не вернется — составы команд и замены будет объявлять штатный диктор «Тосно» Александр Мнацаканов.

Еще одна важная деталь — раздевалки. Одно из немногих отличий от рядового домашнего матча «Тосно» — номинальные хозяева великодушно уступили «Зениту» хозяйскую. Помимо этого петербуржцы вольны выбирать между двумя светлыми комплектами формы.

— Мы будем играть в черном, — говорит Матюшенко. — Я вообще не могу назвать белую форму домашней. Первую встречу проводили в ней, а сейчас решили выйти в черном. Кстати, именно в футболках этого цвета изначально выступал «Тосно».

Остается вопрос, какую форму предпочтет «Зенит» — белую или лазурную. Скорее всего, гости выберут второй вариант, ведь он больше напоминает традиционный комплект.