«Тосно» — «Зенит»: кто хозяин на «Петровском»?
В воскресенье
сине-бело-голубые окажутся в непривычной ситуации — они побывают на родном стадионе в качестве гостей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ГОСТЕВАЯ КВОТА — В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ
По регламенту российской
— Все, о чем «Зенит» просил, мы отдали, — говорит генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Думаю, в воскресенье будет аншлаг или близко к этому. Желающих много: наши областные и городские болельщики хотят попасть на стадион, просят билеты. Будут и фанаты «Зенита».
ФАНАТЫ СОПЕРНИКОВ — НА ОДНОМ СЕКТОРЕ
Пока продано чуть больше трех тысяч билетов, но к воскресенью это число наверняка увеличится. Распространением занимается «Тосно». На клубном сайте можно приобрести место в любом секторе, кроме «виража» и 6-го, который займут активные болельщики областной команды. Интересно, что фанаты «Зенита» и «Тосно» могут оказаться рядом, но номинальные хозяева не боятся стычек и провокаций.
— У болельщиков «Зенита» нет негативного отношения к «Тосно», — говорит руководитель
— До начала и во время первого тайма встречи с «Уфой» у касс «Петровского» образовались большие очереди. Решили проблему?
— Да. Тогда начали продажу билетов через интернет за несколько дней, а сейчас — больше, чем за неделю.
ТОЧЕК ПРОДАЖ «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ
«Петровский» отдан в управление «Тосно» на весь ближайший сезон. Почти ничего
— В воскресенье точки продаж «Зенита» тоже будут закрыты, — утверждает Матюшенко. — Мы же хозяева!
— А как распределите доходы?
— Как после нашей обычной домашней игры. Мы платим за аренду стадиона и отдаем процент «Зениту» от распространения билетов.
ХОЗЯЕВА В ЧЕРНОМ. ГОСТИ В ЛАЗУРНОМ?
Болельщики «Зенита» давно привыкли к «голосу «Петровского» — актеру Константину Анисимову, который много лет работал диктором, но в прошлом году был уволен. Перед началом этого сезона новое руководство
Еще одна важная деталь — раздевалки. Одно из немногих отличий от рядового домашнего матча «Тосно» — номинальные хозяева великодушно уступили «Зениту» хозяйскую. Помимо этого петербуржцы вольны выбирать между двумя светлыми комплектами формы.
— Мы будем играть в черном, — говорит Матюшенко. — Я вообще не могу назвать белую форму домашней. Первую встречу проводили в ней, а сейчас решили выйти в черном. Кстати, именно в футболках этого цвета изначально выступал «Тосно».
Остается вопрос, какую форму предпочтет «Зенит» — белую или лазурную. Скорее всего, гости выберут второй вариант, ведь он больше напоминает традиционный комплект.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter