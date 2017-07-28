Фарфан готов заменить Ари и не только его

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— Тяжелейшая потеря, я это говорил сразу после матча, скажу и сейчас, — начал Фарфан. — Трудно подобрать правильные слова, хочется ругаться. Ари — очень важный футболист для команды, все ребята ему очень сочувствуют. Но думаю, что главная наша поддержка должна проявиться на поле. Мы ведь команда. Чем лучше будем играть, тем скорее поправится Ари — я в этом не сомневаюсь.

— Вы с ним самим общались?

— Конечно. Недавно болтали — как раз после того, как его прооперировали. Он понимает, что такое случается, это футбол. Старается сохранять позитив. Один плюс — Ари сейчас может больше времени провести с семьей.

— Кто его заменит?

— Думаю, тренеры найдут правильное решение.

— А вы готовы сыграть в нападении?

— Никаких проблем. Хоть в атаке, хоть в обороне — как скажет тренер. Вы знаете, обычно я выхожу на фланге, но на самом деле это не принципиально. Лишь бы помочь «Локомотиву». Если сделают центрфорвардом — я готов.

АРИ (№ 90) и Джефферсон ФАРФАН (справа). Спорт-Экспресс

— Говорят, «Локо» сейчас готовит несколько громких трансферов.

— И это правильно, потому что новички — имею в виду сильных, качественных футболистов, — всегда нужны. Любой команде, не только нам. Не знаю, кого купят — нам не рассказывают о таких вещах, да и не наше это дело, но кто бы ни пришел, будем рады, если люди помогут «Локомотиву». Такие ситуации, как с Ари, говорят о том, что усиление редко бывает лишним.

— Клуб поставил задачу быть в пятерке. Успешный старт чемпионата не мотивирует вас на нечто большее?

— Мы можем достичь многого — гораздо большего, чем от нас ожидают критики. Это мое мнение. «Локомотив» обладает отличными возможностями и качественной инфраструктурой, чтобы решать самые высокие задачи. Наше дело — отдавать все силы в каждом матче, всегда играть на победу. Конечно, титул чемпионов — мечта для всех. Любой амбициозный футболист вам ответит так же — вне зависимости от того, какие задачи ставятся. Будем биться.

— Победа над ЦСКА получилась яркой, но неожиданной. За счет чего превзошли соперника?

— Все просто — действовали как одна команда и выполнили установку. Когда каждый делает именно то, что от него требуют, это всегда приносит результат.

— Это ваш лучший матч в «Локо»?

— Болельщики меня благодарили, хотя не хочу говорить о себе. Если им понравилось — спасибо. Но опять же — главное, что мы были одной командой, показали, что такое настоящее единство.

Джефферсон ФАРФАН (слева) и Юрий СЕМИН. Спорт-Экспресс

— В коллективе такая хорошая атмосфера?

— Потрясающая. «Локомотив» сейчас — одна семья. Обстановка супер и за пределами поля тоже. Поддерживаем друг друга, помогаем, никто не ставит себя выше остальных. Это важно.

— Как складываются ваши отношения с главным тренером?

— Великолепно. Как и со всеми его помощниками, персоналом. Когда я приходил в «Локомотив», мне сразу сказали, что Семин — легенда для клуба, и это чувствуется. Вместе с тем у него интересный и современный тренировочный процесс, со своими особенностями, но глобально не сильно отличается от того, с чем сталкивался в Германии или Голландии.

— С кем в команде можете пообщаться напрямую помимо Ари?

— Да взять Нему, например — Пейчинович вообще полиглот, болтает на испанском, португальском, русском, французском. Даже по-китайски что-то знает! Классный парень, с ним не соскучишься. А вообще я стараюсь со всеми общаться. И с русскими ребятами тоже хорошие отношения.

— Но наш язык пока не понимаете?

— Он очень сложный.

— Гильерме научит.

— Гиля — молодец. У него какие-то суперспособности, видимо. Я кроме «хорошо» и «спасибо», ничего не знаю.

— Самое яркое впечатление за эти полгода в России?

— Наверное, тот случай, когда на трассе по дороге из Тулы случилась авария, и мы с Ари помогли семье выбраться из поврежденной машины. Не считаю, что совершили что-то героическое, но честно — на душе потом было хорошо. Помню израненного мужчину, беременную женщину… Слава богу, все благополучно закончилось.

— Перуанцу в Москве не скучно?

— Это красивый современный город, как тут может быть скучно? А еще — таких дружелюбных людей, как в России, мало где встречал. Одно меня только удивляет.

— Что?

— Меня предупреждали, что в России холодно зимой, но, черт возьми, почему здесь такой холод летом?!