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28 июля 2017, 23:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: Для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона

Бывший главный тренер «Зенита» Мира Луческу рассказал о своих достижениях в России и назвал причину, по которой не смог вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов.

Бывший главный тренер Зенита Мира Луческу рассказал о своих достижениях в России и назвал причину по которой не смог вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов. Увеличить
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«Если говорить о достижениях, посмотрите в таблицу! “Краснодар” и “Ростов” — очень серьёзные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть-чуть — нормального газона в домашней встрече с “Ахматом”. Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на “Крестовском”, для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом ещё до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол — и мы без Лиги чемпионов», — сказал Луческу в интервью еженедельнику «Футбол».

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