Луческу: Для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона

«Если говорить о достижениях, посмотрите в таблицу! “Краснодар” и “Ростов” — очень серьёзные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть-чуть — нормального газона в домашней встрече с “Ахматом”. Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на “Крестовском”, для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом ещё до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол — и мы без Лиги чемпионов», — сказал Луческу в интервью еженедельнику «Футбол».