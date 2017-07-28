Луческу: Для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона
Бывший главный тренер «Зенита» Мира Луческу рассказал о своих достижениях в России и назвал причину, по которой не смог вывести
сине-бело-голубых в Лигу чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если говорить о достижениях, посмотрите в таблицу! “Краснодар” и “Ростов” — очень серьёзные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего
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