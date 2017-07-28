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НЕУДАЧНЫЙ ТАЙМ ПРОТИВ «КРАСНОДАРА» — ВОПРОС ПСИХОЛОГИИ

— Каковы первые впечатления от премьер-лиги? Сложнее, чем казалось изначально?

— Представление у всех нас имелось, просто сейчас ощутили все на себе. Провели два матча против разных по уровню соперников, при всем уважении к «Уфе». Ей не должны были проигрывать. А вот в Краснодаре оказалось тяжеловато. Тем не менее, это тоже отличный опыт. Знаем, над чем работать и куда двигаться. Многие моменты — как лакмусовая бумага. Голову не опускаем. Наоборот, поражения стимулируют нас, хочется прибавлять.

— Никакой паники или уныния?

— Слушайте, мы же не из чемпионата Испании приехали, из первой его тройки, и вдруг начали проигрывать в России! А поднялись в высший дивизион и изначально понимали, что возникнут какие-то сложности. Есть такое слово — адаптация. Она с нами сейчас и происходит. Все чуть-чуть быстрее, концентрацию нельзя терять ни на секунду. Вообще, у двух поражений есть целый комплекс причин: как общие понятные всем моменты, так и внутренние, которые останутся в команде. Главное, что выводы для себя мы сделали.

— С «Краснодаром» «Тосно» начал здорово — в первые 25−30 минут имел даже больше интересных моментов.

— Да, возникали хорошие эпизоды, пока были силенки. Вернее, даже не в них дело, физически нас хватило на все 90 минут. Второй тайм — это, скорее, вопрос психологии. Следовало все-таки думать о победе, а не о том, как сохранить ничью. Могли бы и дальше показывать свою игру. Понятно, что соревноваться в открытом футболе с «Краснодаром» не собирались, но в первом тайме ничего ведь не позволили создать сопернику. Значит, план работал.

— А великолепие стадиона в Краснодаре ваших футболистов не смутило? «Быки» устроили потрясающее шоу перед стартовым свистком при помощи огромных табло. Всех пробрало.

— У нас же опытные ребята! Нет абсолютно никакого смысла пугать их какими-то представлениями. Тем более первый тайм показал, что это шоу с положительной точки зрения больше подействовало на нас, чем на игроков «Краснодара».

1 марта. Москва. «Локомотив» — «Тосно» — 1:0. Арександр МАКАРОВ (№ 11) достойно сражались с железнодорожниками в четвертьфинале Кубка России. Спорт-Экспресс

МАКАРОВ ГОТОВ УЙТИ ИЗ ЦСКА

— В чем сейчас видите главные резервы для улучшения результатов?

— Прежде всего, как раз в психологии. Еще — в тренировочном процессе. В ФНЛ какие-то вещи прощались, в премьер-лиге — уже нет. Так что рецепт стандартен: терпение и труд. Вижу резервы и в наших футболистах. Имеем длинную обойму, где каждый может и достоин играть.

— Надежда на возвращение Макарова из ЦСКА есть? Или Виктор Гончаренко оставит его у себя?

— Ведем разговор об этом уже полтора месяца. Лично я был бы только рад, если бы у Сашки в ЦСКА все получилось. Просто думаю, если ЦСКА выйдет в группу Лиги чемпионов, а мне кажется, так и произойдет, то у клуба последуют какие-то приобретения. И тогда у Макарова будет слишком мало шансов появляться на поле. В «Тосно» он готов прийти и сейчас, так что вопрос больше технический — все зависит от сроков решения армейцами еврокубковой задачи.

— Какие-то другие позиции собираетесь укрепить?

— Не хотелось бы говорить сейчас об этом. Просто брать футболистов для количества смысла нет, обойму мы имеем. А качественно усилить состав хочет, наверное, каждый тренер в мире.

— На команду не давит отсутствие болельщиков на домашних матчах? В игре с «Уфой» «Петровский» был совсем уж безлюдным.

— Нас после той встречи многие «поливали», но буквально на следующий день в Черкизове играл «Локомотив» против «Арсенала». И собрал всего шесть тысяч зрителей. Это железнодорожники со своей многолетней историей! А мы — молодой клуб. И болельщиков станет больше, если в каждой игре будем сражаться и демонстрировать хороший футбол.

— В ближайшем матче с «Зенитом», формально домашнем, арена будет болеть за соперника почти целиком.

— Зато ребятам интереснее. Полный стадион, прекрасная атмосфера, — это ведь для футболистов самое главное.

ЗЕНИТОВЦЫ БЫЛИ БЫ ФАВОРИТАМИ И БЕЗ МАНЧИНИ

— Вы сейчас тренируетесь в академии «Зенита», так ведь?

— Да. У нас на базе в Тосно еще не готово тренировочное поле. Надеюсь, в августе переедем.

— Предстоящий матч против петербургского клуба-гранда — самый пока большой для вас личный вызов в тренерской карьере?

— Вообще не задумываюсь об этом. Такие термины больше для вас, журналистов. А для меня каждая игра — большой вызов.

— «Зенит» в четверг провел непростой матч в жарком Израиле, использовал почти всех ведущих футболистов. Фактор свежести может сыграть в вашу пользу?

— Ерунда полнейшая. Я сам не раз выступал в таком графике. И прекрасно знаю, что уровень игроков в этом клубе позволяет проводить матчи и через три дня на четвертый, и через два на третий. Там достаточно исполнителей, которые могут выйти и освежить футбол. Тешить себя иллюзиями, что кто-то у соперника окажется уставшим, точно не стоит. Даже думать не будем об этом.

— Как вам вообще команда Манчини в первых матчах? Впечатляет?

— «Зенит» всегда остается «Зенитом», независимо от тренера. Стал ли он сильнее по сравнению с прошлым годом, сказать не могу: в прошлом чемпионате не играл против него, а сейчас — буду. Футболисты там плюс-минус те же, лишь несколько изменений. Наверное, другая внутренняя атмосфера и новые требования тренера.

— Многие убеждены, что именно «Зенит» — главный фаворит в борьбе за золото. А вы как думаете?

— Так было бы и в том случае, если бы Манчини не пришел. Когда начинается чемпионат, фаворитами традиционно считаются одни и те же: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар»… Поэтому абсолютно ничего удивительного.

КАКАЯ РАЗНИЦА, В КАКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ?!

— В болельщицких кругах часто слышатся разговоры: мол, «Тосно» — младший брат «Зенита», тренируется в его академии, играет на «Петровском», поэтому и биться по-настоящему с ним не станет. Не обижают такие домыслы?

— Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред! Речь идет о двух независимых командах, никакого отношения друг к другу не имеющих. Мы — маленький, но гордый клуб. И будем стоять за себя и сражаться в каждой игре без исключения. В том числе и против «Зенита». На поле может что-то не получаться, но в наших самоотдаче и желании даже не сомневайтесь.

— Я искренне верю. А вот болельщики, особенно столичные, — не все.

— По такой логике «Спартаку», например, должны помогать «Локомотив» или «Динамо». Но этого же не происходит никогда. И не хочется развивать тему. Людям просто скучно, поэтому и начинаются такие разговоры.

— Почему «Тосно» отдал «Зениту» хозяйскую раздевалку на «Петровском»?

— Я в решении этого вопроса участия не принимал, и, если честно, мне абсолютно все равно. Разве от этого изменится качество футбола? Игроки станут по-другому думать или останавливать мяч (смеется)? Гостевая раздевалка на «Петровском» тоже очень комфортная.

— Антон Заболотный перед игрой с «Краснодаром» рассуждал: «Почему бы “Тосно” не выстрелить и не попасть в пятерку по итогам чемпионата?» Не слишком смелая задача?

— Хорошо же, что футболисты в себя верят! Теперь остается продемонстрировать эту веру на поле.