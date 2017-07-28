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28 июля 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

6 августа за час до начала матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония проводов нападающего Александра Кержакова.

6 августа за час до начала матча 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Зенит — Спартак на стадионе Санкт-Петербург начнётся церемония проводов нападающего Александра <span class=error>Кержакова</span>. Увеличить
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«Перед игрой со “Спартаком” клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».

Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.

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