Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

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«Перед игрой со “Спартаком” клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».