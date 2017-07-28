Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
6 августа за час до начала матча 4-го тура российской
Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония проводов нападающего Александра Кержакова.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Перед игрой со “Спартаком” клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.
В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».
Кержаков, воспитанник
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter