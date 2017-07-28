Могилевец — в «Спартаке»? Три аргумента, почему этого не случится
На днях в прессе появилась информация, согласно которой полузащитник «Ростова» Павел Могилевец может стать игроком «Спартака». «Советский спорт» — о невозможности этого трансфера.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ГРАБЛИ
Однажды Могилевец уже решил остаться в
Состав «Зенита» — это всегда топ. Если не по игре и результату, то по именам уж точно. Могилевец не смог отвоевать место в составе, опять опустился в «Зенит-2», где
Сейчас в «Ростове» новый тренер — Станислав Кучук, которому стот доказать свою состоятельность. К тому же, в «Ростове» освободились вакантные места в центре полузащиты, конкуренции стало чуть меньше, а значит проявить себя в преддверии домашнего ЧМ-2018 можно много ярче. Так и зачем в такой комфортной, но не тепличной ситуации наступать на те же грабли, снова выбирать
НЕ КОНКУРЕНТ
При всем уважении к Павлу, даже в условиях травмы двужильного Зобнина в центре поля у «Спартака» — монстры по меркам
В центре поля у «Спартака» и без Могилевца хватает народу. При игровой ставке Карреры на большой объем работы во всех зонах, быстрых и техничных инсайдов Могилевец кажется усилением количественным, но не качественным. Не поймите неправильно, Павел — хороший игрок, к тому же с российским паспортом. Просто приходить в лучший клуб страны по итогам прошлого сезона в статусе проспекта — сомнительное занятие. А вот Зобнин поправится, и что Могилевец будет делать? Играть за «Спартак-2»?
НЕ ТУДА СМОТРИТЕ, ТОВАРИЩИ
В «Спартаке» понимают, что отсутствие Зобнина восполнить большим ассортиментом хавбеков можно (см. предыдущий пункт), поэтому трансфер Могилевца выглядит на этом фоне
«Спартаку» в большей мере необходим второй
Короче говоря, Могилевец
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