ОЧЕРЕДНЫЕ ГРАБЛИ

Однажды Могилевец уже решил остаться в топ-клубе. Павел — воспитанник петербургского «Зенита», но как потенциально сильный футболист, сыгравший в дальнейшем три матча за сборную России, он раскрылся в казанском «Рубине». Основной состав и большие перспективы маячили где-то на горизонте, и это после полугода в Казани, но потом Могилевец принял решение вернуться в «Зенит». Говорят, клуб мог оставить игрока в Казани подольше, но Павел изъявил желание вернутся в родные края. И плотно сел на лавку.

Состав «Зенита» — это всегда топ. Если не по игре и результату, то по именам уж точно. Могилевец не смог отвоевать место в составе, опять опустился в «Зенит-2», где из-за понижения в статусе играть-то не очень хотел. Появился новый вариант с «Ростовом», он им с радостью воспользовался. И не зря. Сезон-2015/16 стал для молодого игрока серебряным, его стали привлекать в сборную России. В феврале 2017-го Павел подписан полноценный контракт с ростовчанами.

Сейчас в «Ростове» новый тренер — Станислав Кучук, которому стот доказать свою состоятельность. К тому же, в «Ростове» освободились вакантные места в центре полузащиты, конкуренции стало чуть меньше, а значит проявить себя в преддверии домашнего ЧМ-2018 можно много ярче. Так и зачем в такой комфортной, но не тепличной ситуации наступать на те же грабли, снова выбирать топ-клуб — теперь «Спартак» — и тренера, для которого ты новичок, игрок подмены и не более того?

НЕ КОНКУРЕНТ

При всем уважении к Павлу, даже в условиях травмы двужильного Зобнина в центре поля у «Спартака» — монстры по меркам премьер-лиги. Фернандо съест любого в опорной зоне, отдаст диагональ на 40 метров прямо в ноги, да и забьет прямым ударом со штрафного, если нужно. Глушаков — это не только похороны, но и огромный объем работы. У Дениса два сердца — он был вездесущим в прошлом сезоне, покрывал небывалые расстояния на Кубке конфедераций и продолжает находиться примерно на том же уровне (может, чуть ниже из-за накопившейся усталости) сейчас. В центре также играют Попов, Тимофеев и Джано.

В центре поля у «Спартака» и без Могилевца хватает народу. При игровой ставке Карреры на большой объем работы во всех зонах, быстрых и техничных инсайдов Могилевец кажется усилением количественным, но не качественным. Не поймите неправильно, Павел — хороший игрок, к тому же с российским паспортом. Просто приходить в лучший клуб страны по итогам прошлого сезона в статусе проспекта — сомнительное занятие. А вот Зобнин поправится, и что Могилевец будет делать? Играть за «Спартак-2»?

НЕ ТУДА СМОТРИТЕ, ТОВАРИЩИ

В «Спартаке» понимают, что отсутствие Зобнина восполнить большим ассортиментом хавбеков можно (см. предыдущий пункт), поэтому трансфер Могилевца выглядит на этом фоне каким-то нелогичным. Красно-белые обеспокоены другими линиями: уже пришел защитник Петкович, есть разговоры о защитнике Ринконе. При этом, у «Спартака » есть еще одна существенная кадровая проблема — в команде нет форварда-бомбардира. Точнее, есть Адриано, но он подвержен травмам. Зе Луиш прекрасен в подыгрыше, хорош на втором этаже, но он, при всем уважении, не страйкер, не убийца.

«Спартаку» в большей мере необходим второй топ-форвард для конкуренции и подстраховки Адриано и использовании его в связке с Зе Луишем. Тем более, Промес сейчас не в форме. А если голландец не бежит, не обводит и не забивает — все то же самое не делает и «Спартак».