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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30524724/
28 июля 2017, 20:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Молодёжки» «Ахмата» и «Динамо» сыграли вничью, «Рубин» выиграл у «Арсенала»

В матче 3-го тура молодёжного первенства России в Грозном местный «Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью. Встреча прошла без голов.

В другом матче тура «Рубин» в Казани победил со счётом 2:1 тульский «Арсенал». На 11-й минуте Ильзат Ахметов вывел хозяев вперёд. На 66-й преимущество «Рубина» закрепил точный удар Геворга Арутюняна. В концовке гости сумели один мяч отыграть — на 90-й минуте отличился Денис Седых.

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