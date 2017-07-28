«Молодёжки» «Ахмата» и «Динамо» сыграли вничью, «Рубин» выиграл у «Арсенала»

В другом матче тура «Рубин» в Казани победил со счётом 2:1 тульский «Арсенал». На 11-й минуте Ильзат Ахметов вывел хозяев вперёд. На 66-й преимущество «Рубина» закрепил точный удар Геворга Арутюняна. В концовке гости сумели один мяч отыграть — на 90-й минуте отличился Денис Седых.