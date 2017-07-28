«Динамо» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио

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В начале этой недели 28-летний бразилец сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

«Он вошёл в историю, выступая за “Ахмат”, а затем у него был очень хороший период в “Зените”. Поэтому интерес к нему других клубов — это нормально. Три этих клуба действительно проявили интерес, всё анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение», — заявил представитель футболиста Пьер Фернандес.