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28 июля 2017, 20:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио

Интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Жозе Маурисио проявляют московское «Динамо», а также два турецких клуба — «Галатасарай» и «Антальяспор», сообщает Terra.

Интерес к бывшему полузащитнику Зенита <span class=error>Жозе</span> Маурисио проявляют московское Динамо а также два турецких клуба — Галатасарай и Антальяспор сообщает Terra. Увеличить
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В начале этой недели 28-летний бразилец сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

«Он вошёл в историю, выступая за “Ахмат”, а затем у него был очень хороший период в “Зените”. Поэтому интерес к нему других клубов — это нормально. Три этих клуба действительно проявили интерес, всё анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение», — заявил представитель футболиста Пьер Фернандес.

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