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28 июля 2017, 18:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Ари был очень полезен «Локомотиву», ему сложно найти замену

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари является суперфигурой для команды, замену на эту позицию в связи с травмой бразильца найти сложно. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Семин: Ари был очень полезен Локомотиву ему сложно найти замену - Фото 1 Увеличить
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31-летний Ари получил травму во встрече второго тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив», которая прошла 21 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Бразилец был заменен на 85-й минуте и покинул поле на носилках после столкновения с полузащитником хозяев Александром Головиным. Позднее он перенес операцию по пластике передней крестообразной связки, срок восстановления Ари составит около четырех месяцев.

«Нам надо в любом случае играть, и я рассчитываю на всех ребят, они хорошо работают, в команде нормальная атмосфера. Любому тренеру хочется, чтобы в каждой линии были выдающиеся игроки. Очень жаль, что потеряли Ари — для “Локомотива” это суперфигура. Нападающего сейчас найти очень сложно, Ари нам очень подходил, так как очень полезно работал», — сказал Семин.

«Что касается новичков, как на тренировке мне их представят, тогда я скажу, что это наши игроки, и мы можем на них рассчитывать. Фамилий с мая месяца мелькает сотни, но пока мы видим то, что есть. Сейчас планируем справляться своими резервами, будем поднимать все, что есть. В голове для себя уже решил, кто выйдет на место Ари в матче с «Анжи», — отметил тренер.

После двух туров железнодорожники располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Победы всегда дают уверенности, первое место — это рабочий момент, при котором надо работать дальше. Хорошо были проведены три игры в достаточно сложный и короткий период, игроки хорошо восстанавливались, принципиально относились к игре. Все хотят, чтобы мы остались на этом месте», — заявил Семин.

В воскресенье «Локомотив» на своем поле сыграет в матче третьего тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи».

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев) 11
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Арикленес да Силва Ари, Ал. Миранчук) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 85′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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