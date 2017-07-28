Семин: Ари был очень полезен «Локомотиву», ему сложно найти замену

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31-летний Ари получил травму во встрече второго тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив», которая прошла 21 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Бразилец был заменен на 85-й минуте и покинул поле на носилках после столкновения с полузащитником хозяев Александром Головиным. Позднее он перенес операцию по пластике передней крестообразной связки, срок восстановления Ари составит около четырех месяцев.

«Нам надо в любом случае играть, и я рассчитываю на всех ребят, они хорошо работают, в команде нормальная атмосфера. Любому тренеру хочется, чтобы в каждой линии были выдающиеся игроки. Очень жаль, что потеряли Ари — для “Локомотива” это суперфигура. Нападающего сейчас найти очень сложно, Ари нам очень подходил, так как очень полезно работал», — сказал Семин.

«Что касается новичков, как на тренировке мне их представят, тогда я скажу, что это наши игроки, и мы можем на них рассчитывать. Фамилий с мая месяца мелькает сотни, но пока мы видим то, что есть. Сейчас планируем справляться своими резервами, будем поднимать все, что есть. В голове для себя уже решил, кто выйдет на место Ари в матче с «Анжи», — отметил тренер.

После двух туров железнодорожники располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Победы всегда дают уверенности, первое место — это рабочий момент, при котором надо работать дальше. Хорошо были проведены три игры в достаточно сложный и короткий период, игроки хорошо восстанавливались, принципиально относились к игре. Все хотят, чтобы мы остались на этом месте», — заявил Семин.

В воскресенье «Локомотив» на своем поле сыграет в матче третьего тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи».