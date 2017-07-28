Каррера vs. Шалимов, Тарханов vs. Семак и питерское дерби на «Петровском»

ЦСКА — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.18 — Н 6.84 — П2 12.0.

Ни ЦСКА, ни его соперник давно не имеют отношения к военному ведомству, а на Дальнем Востоке приставку СКА в названии клуба оставили, как дань истории. Тем не менее, в столице пройдет настоящее армейское дерби. Тем более, гостей возглавляет Алексей Поддубский, когда-то игравший за красно-синюю команду и доходивший с ней до финала Кубка СССР. Понятно, что силы неравны, однако мотивация у гостей будет запредельной, ведь их ждет первое в новом статусе испытание столицей. Экзамен, который мало кому из дебютантов оказывается по плечу. Тем более, в роли преподавателя ЦСКА предстанет уязвленный поражением в дерби с «Локомотивом» и вернувшийся в победную колею благодаря успеху в Лиге Европы.

УРАЛ — УФА

Прогноз Winline — П2 2.60 — Н 2.81 — П2 2.95.

Матч в Екатеринбурге можно назвать дуэлью ученика и учителя, ведь когда-то совсем молодой и талантливый Сергей Семак играл под началом одного из самых маститых наставников премьер-лиги Александра Тарханова. В мае в их первом поединке молодость взяла верх над опытом благодаря единственному голу Фатаи, и та добытая в заключительном туре победа принесла «Уфе» рекордно высокое в ее истории седьмое место. Удастся ли Александру Федоровичу два месяца спустя уже в роли хозяина поля взять у Сергея Богдановича реванш? За «шмелей» эмоциональный подъем после победы над «Динамо», а у их соперника свой козырь в виде отсутствия пропущенных в этом сезоне мячей.

РУБИН — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.61 — Н 3.49 — П2 5.75.

Оба клуба остались недовольны итогами прошлого сезона и летом синхронно поменяли тренеров. Прогресс в игре «Рубина» отмечают все, правда, пока под началом Курбана Бердыева казанцы дважды проиграли. «Арсенал» же в прошлом туре отпраздновал первую победу под началом Миодрага Божовича и показал весьма содержательную игру. Если посмотреть на историю матчей этих клубов, то предстоящий поединок не сулит голевого пиршества. За четыре встречи или 360 игровых минут забито всего три мяча, причем отличались исключительно хозяева, а обе встречи в Казани завершились со счетом 1:0. Но значит ли это, что столица Татарстана увидит в субботу долгожданную победу?

АХМАТ — ДИНАМО

Прогноз Winline — П1 2.19 — Н 2.96 — П2 3.51.

В первом туре динамовцы проявили характер, добившись боевой ничьей со «Спартаком». В Грозном им предстоит экзамен на умение держать удар, пропущенный в предыдущем поединке против «Урала». Проверка бело-голубых ждет серьезная, ведь в столице Чеченской республики они не побеждали почти пять лет — со времен голевого дубля Кевина Кураньи. «Ахмат» же стартовал идеально, и пусть в игре перестраивающейся команды Олега Кононова еще хватает шероховатостей, шесть очков у грозненцев уже есть. Удастся ли им выиграть третий раз подряд, сохранив темп, предложенный «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом»?

АМКАР — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 2.57 — Н 2.65 — П2 3.19.

Команда Гаджи Гаджиева возвращается в Пермь после кавказского турне с нулем набранных очков. Мягко говоря, не самый лучший старт сезона, после которого безвыигрышная серия «Амкара» достигла уже 13 матчей (=5−6). Ограничатся ли уральцы этой чертовой дюжиной и одержат ли первую после памятного успеха в игре с «Зенитом» победу? Опять же цифры утверждают, что это вполне реально, ведь пока не выигрывавший под началом Леонида Кучука «Ростов» не побеждал на «Звезде» с сентября 2011-го, когда единственный гол забил давно повесивший бутсы на гвоздь Роман Адамов. С тех пор было сыграно шесть матчей, пять из которых завершились в пользу хозяев (+5=1).

ЛОКОМОТИВ — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.58 — Н 3.60 — П2 5.98.

Юрий Семин в третий раз встретится со своей бывшей командой, и пока «Локомотив» от «Анжи» не пропускает. Правда, если в ноябре железнодорожники разгромили ведомых Павлом Врбой махачкалинцев в Черкизове, то в мае уже под началом Александра Григоряна дагестанская команда добилась достойной для себя нулевой ничьей. Получится ли у гостей сдержать железнодорожников и в столице? Хотя, актуальнее все же звучит другой вопрос: как показавший в стартовых турах стопроцентный результат Семин решит проблемы с атакой, на четыре месяца лишившись Ари?

ТОСНО — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 9.73 — Н 4.65 — П2 1.31.

Первое в истории премьер-лиги питерское или, учитывая областной статус «Тосно», ленинградское дерби. Да еще и на «Петровском», где «Зенит» выступит в роли гостя, но займет привычную хозяйскую раздевалку. Такое уже случалось в памятном матче с «Уфой», однако сейчас именно новичок РФПЛ является полноценным хозяином поля. На бумаге. В реальности практически весь стадион окрасится в сине-бело-голубые цвета. Каким предстанет «Тосно» в этой дуэли в своем новом статусе? Не станет ли, как два года назад мальчиком для битья, получившим в кубковом матче пять голов от Дзюбы и Ко? Думается, для Дмитрия Парфенова это момент принципиален, ведь на «Петровском» он крупно проиграл «Зениту» и во время своего последнего визита в качестве игрока — 1:6 с «Сатурном» в сентябре 2010-го.

СПАРТАК — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 1.90 — Н 3.37 — П2 3.89.