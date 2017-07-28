Каррера vs. Шалимов, Тарханов vs. Семак и питерское дерби на «Петровском»
«СЭ» выделяет главные интриги 3-го тура чемпионата России.
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ЦСКА — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.18 — Н 6.84 — П2 12.0.
Ни ЦСКА, ни его соперник давно не имеют отношения к военному ведомству, а на Дальнем Востоке приставку СКА в названии клуба оставили, как дань истории. Тем не менее, в столице пройдет настоящее армейское дерби. Тем более, гостей возглавляет Алексей Поддубский,
УРАЛ — УФА
Прогноз Winline — П2 2.60 — Н 2.81 — П2 2.95.
Матч в Екатеринбурге можно назвать дуэлью ученика и учителя, ведь
РУБИН — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.61 — Н 3.49 — П2 5.75.
Оба клуба остались недовольны итогами прошлого сезона и летом синхронно поменяли тренеров. Прогресс в игре «Рубина» отмечают все, правда, пока под началом Курбана Бердыева казанцы дважды проиграли. «Арсенал» же в прошлом туре отпраздновал первую победу под началом Миодрага Божовича и показал весьма содержательную игру. Если посмотреть на историю матчей этих клубов, то предстоящий поединок не сулит голевого пиршества. За четыре встречи или 360 игровых минут забито всего три мяча, причем отличались исключительно хозяева, а обе встречи в Казани завершились со счетом 1:0. Но значит ли это, что столица Татарстана увидит в субботу долгожданную победу?
АХМАТ — ДИНАМО
Прогноз Winline — П1 2.19 — Н 2.96 — П2 3.51.
В первом туре динамовцы проявили характер, добившись боевой ничьей со «Спартаком». В Грозном им предстоит экзамен на умение держать удар, пропущенный в предыдущем поединке против «Урала». Проверка
АМКАР — РОСТОВ
Прогноз Winline — П1 2.57 — Н 2.65 — П2 3.19.
Команда Гаджи Гаджиева возвращается в Пермь после кавказского турне с нулем набранных очков. Мягко говоря, не самый лучший старт сезона, после которого безвыигрышная серия «Амкара» достигла уже 13 матчей (=5−6). Ограничатся ли уральцы этой чертовой дюжиной и одержат ли первую после памятного успеха в игре с «Зенитом» победу? Опять же цифры утверждают, что это вполне реально, ведь пока не выигрывавший под началом Леонида Кучука «Ростов» не побеждал на «Звезде» с сентября 2011-го, когда единственный гол забил давно повесивший бутсы на гвоздь Роман Адамов. С тех пор было сыграно шесть матчей, пять из которых завершились в пользу хозяев (+5=1).
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 1.58 — Н 3.60 — П2 5.98.
Юрий Семин в третий раз встретится со своей бывшей командой, и пока «Локомотив» от «Анжи» не пропускает. Правда, если в ноябре железнодорожники разгромили ведомых Павлом Врбой махачкалинцев в Черкизове, то в мае уже под началом Александра Григоряна дагестанская команда добилась достойной для себя нулевой ничьей. Получится ли у гостей сдержать железнодорожников и в столице? Хотя, актуальнее все же звучит другой вопрос: как показавший в стартовых турах стопроцентный результат Семин решит проблемы с атакой, на четыре месяца лишившись Ари?
ТОСНО — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 9.73 — Н 4.65 — П2 1.31.
Первое в истории
СПАРТАК — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 1.90 — Н 3.37 — П2 3.89.
Чемпион
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