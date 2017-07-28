«Глушаков — недоучка. Но может требовать и 10 миллионов, как Неймар — и ведь дадут»
Старт нового сезона и перспективы лидеров РФПЛ мы обсудили с Геннадием КОСТЫЛЕВЫМ — тренером, который во главе ЦСКА выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов.
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ЖАЛКО ТАКИХ КАК ДЗАГОЕВ, ЗОБНИН, ШАТОВ, ГОЛОВИН
— Ждали, что старт у «Спартака» не задастся?
— Предчувствие было!
— Почему?
— А слишком много шума вокруг команды. Все завышено
— Еще не узнали?
— Не уверен, что он такой уж большой мастер. У «Спартака» хватает слабых мест.
— Какие бросаются в глаза?
— Оборона. В атаке не так плохи дела. Все проверит Лига чемпионов. Нет того уровня, чтобы смотреть и радоваться. Как попадут на силового соперника — сразу же начнутся проблемы. Это и сейчас видно. Даже в самом великом клубе
— Если Лига чемпионов начиналась бы завтра…
— …Не думаю, что «Спартак» будет успешно играть.
— Джикия стал ведущим защитником не только «Спартака», но и сборной. Это классный футболист?
— Да нет…
— Вот это ответ.
— Двигательно одаренных у нас полно! Но сегодня скоростной футбол требует хорошей школы. Мне жалко таких как Дзагоев, Зобнин, Шатов, Головин… Талантливейшие ребята. Как раз — двигательно одаренные. Это уникальное качество — чтобы были и быстрые, и выносливые. Таких футболистов один на миллион, особые люди! Семак как раз из этих. Или Витя Колотов.
— Так что их жалеть?
— Образования никакого. Хитринки нет, не научили их. Как играть при плотной опеке? Как обманывать и обострять? А школу нашу разорили. Педагогов нет. Обтесать этих ребят немного — и будут футболисты для гурмана.
— Говорят, Глушаков просит сейчас 3 миллиона евро в год. Стоит он таких денег?
— (Долго смеется.) Кстати, тоже от природы одаренный парень. Школы — ноль. Элементарного не может.
— Например?
— Весь отбор — с фолами! Пас только простейший, никакой хитрости. А вот движение, самоотдача и бесхитростные вещи делает надежно. Но этого мало.
— Неймар?
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— Наверняка так и будет.
— Хотя недоучка. А на
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— Пока — никто. Чемпионат только начался, еще никто в носу не ковыряет. По самоотдаче все неплохо выглядят. На эмоциях после отпуска.
ВАСИН? ВСЕ ПОПРАВИМО
— Кто по первым турам играет в лучший футбол?
— Эпизодами — ЦСКА. Но нужен серьезный форвард. Пока такой только один.
— Верите, что Васин освоится и станет сильным защитником?
— Виктор умеет выдавить соперника, выбить мяч, вверху смотрится неплохо. Но когда ему надо развернуться и бежать, это катастрофа. Неповоротливый!
— Это у всех беда. Не только у Васина.
— Вы правы — даже в сборной никто отдать не в силах! Мы же вынуждены все время бегать и отбирать мяч. Потому что через секунду снова его теряем. Ни хитрости в передачах, ни ловкости, ни удобства. Вообще ничего! Засаживают куда попало!
— Лев Лещенко сходил на динамовский матч и произнес: «На это невозможно смотреть, это не футбол».
— Так и есть!
— Тогда давайте говорить о других командах.
— Надо культивировать скоростной футбол. Вот почему у меня в ЦСКА все получалось? Там было шесть парней, которых стали чемпионами Европы среди молодежи. Применяли особый тренировочный процесс. Через этих шестерых и другие заразились идеей. Помню, «Спартак» в начале 90-х был как сборная, играл вальяжно. Снисходительно ко всем относился. У них денежки водились, это мы — голодранцы. Ну, думаю, вы
— Обыграли?
— Можно сказать.
— Это как же?
— Они у нас вообще мяч отобрать не могли. Разбирались со «Спартаком» элементарно. Сколько лет прошло — а вспоминаю. Сыграли 1:1, чудом не победили. Так мы после этого поехали в Барселону — сами помните, чем дело закончилось.
— Тоже на один такт играли?
— Да. Оставили во втором тайме испанцев без мяча. Казани «Барселона» тоже уступала на своем поле — но там все получилось иначе. «Рубин» стоял у своей штрафной и оборонял ее как Брестскую крепость. На случай полагались — если вдруг получится контратака. У моего ЦСКА совсем другой футбол был! Мы эту «Барселону» оставили без мяча, отобрать не могли. Принцип простой — мяч летит быстрее самого быстрого форварда. Так заставим мяч быстрее двигаться, учимся располагаться на поле.
Жаль, не дали поработать с тем ЦСКА. Вытолкнули меня оттуда ребята с рынка, которые стали хозяевами. Говорят: «Все, вы не нужны. Будем
ЩЕРБАКОВ ВЫШЕ ЗИДАНА И ФИГУ НА ГОЛОВУ
— В нашем чемпионате есть сейчас хотя бы один крутой защитник?
— Вася Березуцкий, Сережа Игнашевич. Сбросить им по пяток лет — на голову выше всех были бы. Это не обсуждается.
— Вернблум при советской власти играл бы?
— Да. Но недолго.
— Почему?
— Потому что в каждой команде имелись «художник» и «тафгай». Все как в хоккее. Валя Иванов в «Торпедо» раскрашивал игру — его даже самые отъявленные грубияны не трогали. Понимали, что на Валю зрители идут — а заодно и на них посмотрят. Если его
— Веллитон?
— Ну да. Иностранцы — а как себя ведут! Раньше это не представить было! Такого бы молча поставили на место. Даже тренеру ничего говорить не пришлось бы. Высадили бы сразу.
— Последний футболист в нашем чемпионате, смотреть на которого для вас — кайф?
— Широков. Но отчасти. Если по большому счету — Игорь Добровольский.
— Разделяю ваш восторг.
— Это парень уровня сегодняшних звезд, самых ярких. Правда, не хватало мотивации стать лучшим. Спортивной закваски. А умел все — и скрытый пас, и обыграть, и чувство дистанции. Защитник летит, а Игорек так мячик уберет, то тот на сантиметр не дотягивается. Как боксер. Вкрадчивая манера — и очень быстрые мышцы! Когда надо — взорвется. Классный футболист. А
— Прямо «самый-самый»?
— Отвечаю! Это же возраст Зидана и Фигу. Так вот Сережа был выше этих двух на голову. Не случись несчастья — они бы ему в подметки годились. У Щербакова было все — и характер, и жажда победы. Плакал если проиграет. Если на тренировке команда уступила — весь день будет ходить с плохим настроением. Его не брали в юношескую сборную Украины, Щербаков не подходил под их стандарты. За второй состав выходил. Я его случайно увидел, всех в подкатах выносил. Удивляюсь: «А это что за фрукт?» — «Донецкий, ничего особенного. Шалопай…» Ладно, вызываю его. В «квадрате» наблюдаю — умения ноль. Школы нет вовсе. Ребята начали издеваться — то между ног ему мяч катнут, то еще что. У него глаза кровью как у быка наливались! Начал в подкатах кидаться — всем ноги поотдавливал. Подхожу: «Слушай, братец, так нельзя. Здесь большой футбол! Научиться хочешь?» — «Хочу!» — «Ну, давай…» Так он за полгода всех догнал и перегнал. Первой звездой стал в этом составе. На всех турнирах «Золотые бутсы» получал. О чем это говорит?
— О чем, Геннадий Иванович?
— О том, что
ДЗЮБА СРАЗУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ
— Дзюба стали меньше доверять в «Зените»…
— Давно пора его
— В «Локомотиве» странная ситуация. Семин «подвис», все это знают. А команда — выигрывает…
— Даже не знаю, что сказать… У Семина — свой взгляды на футбол. Такие твердые, что корректировать их он вряд ли способен. К тому же всегда приносили результат. Хороший мотиватор — и поговорит, и обстановку может создать. Много сильных качеств. Но мнение свое поправить не может. А футбол другой пошел!
— Стоит в 70 лет работать на таком уровне? Где огромные нагрузки?
— Вот это всем вопросам вопрос. Огромная проблема! Каждый день себя истязать… Сейчас методика совсем другая, тренеры тоже должны трудится на огромных скоростях.
— ЦСКА никого не покупает. Проблемы с финансами очевидны. Надолго хватит внутренних резервов?
— Мне
— Потеря Тошича — серьезный удар?
— Ну что вы! На нашем уровне Тошич блистал. Как международный турнир — нет его.
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