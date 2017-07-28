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ЖАЛКО ТАКИХ КАК ДЗАГОЕВ, ЗОБНИН, ШАТОВ, ГОЛОВИН

— Ждали, что старт у «Спартака» не задастся?

— Предчувствие было!

— Почему?

— А слишком много шума вокруг команды. Все завышено как-то. Столько энергии потратили на это золото, несколько месяцев на одном дыхании! Все начинать с нуля очень сложно. Несколько человек в сборной, перерывы в подготовке. Выиграть-то чемпионат сложно. А на следующий год повторить, после отпуска — вот это куда труднее… Все проходят через спад после победы. Теперь на «Спартак» все будут настраиваться в два раза азартнее. Сейчас и узнаем настоящую цену Каррере.

— Еще не узнали?

— Не уверен, что он такой уж большой мастер. У «Спартака» хватает слабых мест.

— Какие бросаются в глаза?

— Оборона. В атаке не так плохи дела. Все проверит Лига чемпионов. Нет того уровня, чтобы смотреть и радоваться. Как попадут на силового соперника — сразу же начнутся проблемы. Это и сейчас видно. Даже в самом великом клубе два-три «художника», а остальные мольберт таскают. В «Спартаке» чувствуется перекос. Говорят, Каррера хороший мотиватор. Хотя я не представляю, как это — на чужом языке разговаривать и настраивать? Правда, в прошлом сезоне с этим все было в порядке — впервые за 16 лет стать чемпионом. Это подстегивало, пошла масть… А сейчас нужно что-то добавлять. Все приспособились к игре красно-белых.

— Если Лига чемпионов начиналась бы завтра…

— …Не думаю, что «Спартак» будет успешно играть.

— Джикия стал ведущим защитником не только «Спартака», но и сборной. Это классный футболист?

— Да нет…

— Вот это ответ.

— Двигательно одаренных у нас полно! Но сегодня скоростной футбол требует хорошей школы. Мне жалко таких как Дзагоев, Зобнин, Шатов, Головин… Талантливейшие ребята. Как раз — двигательно одаренные. Это уникальное качество — чтобы были и быстрые, и выносливые. Таких футболистов один на миллион, особые люди! Семак как раз из этих. Или Витя Колотов.

— Так что их жалеть?

— Образования никакого. Хитринки нет, не научили их. Как играть при плотной опеке? Как обманывать и обострять? А школу нашу разорили. Педагогов нет. Обтесать этих ребят немного — и будут футболисты для гурмана.

— Говорят, Глушаков просит сейчас 3 миллиона евро в год. Стоит он таких денег?

— (Долго смеется.) Кстати, тоже от природы одаренный парень. Школы — ноль. Элементарного не может.

— Например?

— Весь отбор — с фолами! Пас только простейший, никакой хитрости. А вот движение, самоотдача и бесхитростные вещи делает надежно. Но этого мало. Потребовать-то может и 10 миллионов. Или как этот…

— Неймар?

— Вот-вот, Неймар. Просить можно чего угодно. И, самое интересное, в клубе пойдут на это. Иначе же скажет: «Я ухожу…».

— Наверняка так и будет.

— Хотя недоучка. А на церковно-приходском образовании далеко сейчас не уедешь. Когда быстро играешь — это особое состояние души! Организм иначе работает! Я в 91-м году делал огромный доклад о скоростном футболе. Мы уже тогда в него играли. Или пытались. В ЦСКА у меня выходили в основном составе восемь человек — дети по нынешним меркам, 20−21 год! Елки-палки! Кому сейчас сказать — не поверят, что возможно такое. Сейчас всем кажется, что можно всерьез выступать только в 24−25. А для 20-летних нужно отдельное соревнование проводить. Чушь! Пародия! Люди другие стали, что ли? Мы все смотрим на Запад — а лучшая методика была в Советском Союзе.

— Кто-то из тренеров говорил несколько лет назад: «Особенно меня раздражает Рафаэл Кариока, абсолютно равнодушные глаза». Кто раздражает вас?

— Пока — никто. Чемпионат только начался, еще никто в носу не ковыряет. По самоотдаче все неплохо выглядят. На эмоциях после отпуска.

ВАСИН? ВСЕ ПОПРАВИМО

— Кто по первым турам играет в лучший футбол?

— Эпизодами — ЦСКА. Но нужен серьезный форвард. Пока такой только один.

— Верите, что Васин освоится и станет сильным защитником?

— Виктор умеет выдавить соперника, выбить мяч, вверху смотрится неплохо. Но когда ему надо развернуться и бежать, это катастрофа. Неповоротливый! Более-менее толковый и быстрый форвард сделает из него не знаю кого. Но это ладно, можно конструировать игру так, что кто-то будет Васина страховать. Все поправимо. Меня даже не смущает, что ему уже 28. В наше время люди в этом возрасте раскрывались, до сборной дорастали. Проблема в другом — что делать с передачами?

— Это у всех беда. Не только у Васина.

— Вы правы — даже в сборной никто отдать не в силах! Мы же вынуждены все время бегать и отбирать мяч. Потому что через секунду снова его теряем. Ни хитрости в передачах, ни ловкости, ни удобства. Вообще ничего! Засаживают куда попало!

— Лев Лещенко сходил на динамовский матч и произнес: «На это невозможно смотреть, это не футбол».

— Так и есть!

— Тогда давайте говорить о других командах.

— Надо культивировать скоростной футбол. Вот почему у меня в ЦСКА все получалось? Там было шесть парней, которых стали чемпионами Европы среди молодежи. Применяли особый тренировочный процесс. Через этих шестерых и другие заразились идеей. Помню, «Спартак» в начале 90-х был как сборная, играл вальяжно. Снисходительно ко всем относился. У них денежки водились, это мы — голодранцы. Ну, думаю, вы мячик-то с нами покатаете, мы вам покажем… Своим говорю: «Ребятки, мы их победим. Только играть надо еще быстрее, не на два такта, а в один!».

— Обыграли?

— Можно сказать.

— Это как же?

— Они у нас вообще мяч отобрать не могли. Разбирались со «Спартаком» элементарно. Сколько лет прошло — а вспоминаю. Сыграли 1:1, чудом не победили. Так мы после этого поехали в Барселону — сами помните, чем дело закончилось.

— Тоже на один такт играли?

— Да. Оставили во втором тайме испанцев без мяча. Казани «Барселона» тоже уступала на своем поле — но там все получилось иначе. «Рубин» стоял у своей штрафной и оборонял ее как Брестскую крепость. На случай полагались — если вдруг получится контратака. У моего ЦСКА совсем другой футбол был! Мы эту «Барселону» оставили без мяча, отобрать не могли. Принцип простой — мяч летит быстрее самого быстрого форварда. Так заставим мяч быстрее двигаться, учимся располагаться на поле.

Жаль, не дали поработать с тем ЦСКА. Вытолкнули меня оттуда ребята с рынка, которые стали хозяевами. Говорят: «Все, вы не нужны. Будем покупать-продавать, а вы нам про футбол какой-то рассказываете…». Такие люди были в 90-е.

ЩЕРБАКОВ ВЫШЕ ЗИДАНА И ФИГУ НА ГОЛОВУ

— В нашем чемпионате есть сейчас хотя бы один крутой защитник?

— Вася Березуцкий, Сережа Игнашевич. Сбросить им по пяток лет — на голову выше всех были бы. Это не обсуждается.

— Вернблум при советской власти играл бы?

— Да. Но недолго.

— Почему?

— Потому что в каждой команде имелись «художник» и «тафгай». Все как в хоккее. Валя Иванов в «Торпедо» раскрашивал игру — его даже самые отъявленные грубияны не трогали. Понимали, что на Валю зрители идут — а заодно и на них посмотрят. Если его кто-то тронет, тут ж выпускали с лавки такого защитника, который ноги оторвет. Вынесет обидевшего за бровку с хрустом. На Западе и сейчас «художников» никто не трогает. Ни Месси, ни Роналду не бьют. Толкнуть толкнут, но не наступят. Вот я поражаюсь и Вернблуму, и бразильцу, который Акинфеева подсадил.

— Веллитон?

— Ну да. Иностранцы — а как себя ведут! Раньше это не представить было! Такого бы молча поставили на место. Даже тренеру ничего говорить не пришлось бы. Высадили бы сразу.

— Последний футболист в нашем чемпионате, смотреть на которого для вас — кайф?

— Широков. Но отчасти. Если по большому счету — Игорь Добровольский.

— Разделяю ваш восторг.

— Это парень уровня сегодняшних звезд, самых ярких. Правда, не хватало мотивации стать лучшим. Спортивной закваски. А умел все — и скрытый пас, и обыграть, и чувство дистанции. Защитник летит, а Игорек так мячик уберет, то тот на сантиметр не дотягивается. Как боксер. Вкрадчивая манера — и очень быстрые мышцы! Когда надо — взорвется. Классный футболист. А самый-самый для меня — Щербаков Серега.

— Прямо «самый-самый»?

— Отвечаю! Это же возраст Зидана и Фигу. Так вот Сережа был выше этих двух на голову. Не случись несчастья — они бы ему в подметки годились. У Щербакова было все — и характер, и жажда победы. Плакал если проиграет. Если на тренировке команда уступила — весь день будет ходить с плохим настроением. Его не брали в юношескую сборную Украины, Щербаков не подходил под их стандарты. За второй состав выходил. Я его случайно увидел, всех в подкатах выносил. Удивляюсь: «А это что за фрукт?» — «Донецкий, ничего особенного. Шалопай…» Ладно, вызываю его. В «квадрате» наблюдаю — умения ноль. Школы нет вовсе. Ребята начали издеваться — то между ног ему мяч катнут, то еще что. У него глаза кровью как у быка наливались! Начал в подкатах кидаться — всем ноги поотдавливал. Подхожу: «Слушай, братец, так нельзя. Здесь большой футбол! Научиться хочешь?» — «Хочу!» — «Ну, давай…» Так он за полгода всех догнал и перегнал. Первой звездой стал в этом составе. На всех турнирах «Золотые бутсы» получал. О чем это говорит?

— О чем, Геннадий Иванович?

— О том, что талантов-то сейчас полно. Вот «довести» их некому. К одному тренеру подхожу: «У тебя парнишка способный, удели ему время» — «Да ты что, он зарплату получает, профессионал…» Все вы «профессионалы»!

ДЗЮБА СРАЗУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ

— Дзюба стали меньше доверять в «Зените»…

— Давно пора его куда-нибудь отправить! Я вообще в него никогда не верил. Еще когда он за спартаковский дубль играл, а я работал в «Москве». Сразу мне не понравился — и манерами, и хитростью. Хотелось сказать: «Ты же мужик, а не ловкач!» Так по жизни и идет — с весельем и шуточками. По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. У парня другое в голове. Я уже тогда говорил: «С этим будете мучиться. При всех его задатках». К этому и пришло.

— В «Локомотиве» странная ситуация. Семин «подвис», все это знают. А команда — выигрывает…

— Даже не знаю, что сказать… У Семина — свой взгляды на футбол. Такие твердые, что корректировать их он вряд ли способен. К тому же всегда приносили результат. Хороший мотиватор — и поговорит, и обстановку может создать. Много сильных качеств. Но мнение свое поправить не может. А футбол другой пошел!

— Стоит в 70 лет работать на таком уровне? Где огромные нагрузки?

— Вот это всем вопросам вопрос. Огромная проблема! Каждый день себя истязать… Сейчас методика совсем другая, тренеры тоже должны трудится на огромных скоростях.

— ЦСКА никого не покупает. Проблемы с финансами очевидны. Надолго хватит внутренних резервов?

— Мне как-то неловко — сердце болит за команду… Хотя меня даже не пригласили на открытие стадиона. Забыли, наверное, что был такой главный тренер. Ну и ладно. Больно другое — работал тренер Саша Гришин. Вся молодежь прошла через его руки. Получал настолько скромную зарплату, что плюнул и ушел. Думаю, сейчас у армейцев пойдет завал по юношам. А Саша толковый, хороший. За таких нужно держаться. Ох, у меня слов нет…

— Потеря Тошича — серьезный удар?

— Ну что вы! На нашем уровне Тошич блистал. Как международный турнир — нет его.