Сибиряк, кавказец и свой кубанский. Кого уже вырастил Галицкий
Кропотливая работа «Краснодара» по воспитанию собственных игроков дает плоды. В матче против «Люнгбю» на поле появилось сразу три выпускника академии «быков». Рассказываем о каждом из них.
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Илья ЖИГУЛЕВ
Центральный полузащитник
Родился 1 февраля 1996 (21 год)
Рост 175 см, вес 70 кг.
Дебют за основу «Краснодара»: 28 февраля 2017 года в матче против «Урала» (Кубок России).
Всего официальных матчей на сегодня: 12.
Родился в поселке Черноморский, что примерно в 50 километрах от Краснодара. В 2009 году Жигулев попал в первый набор академии, которая на его глазах превратилась из простой школы в образец мирового уровня. Прошел все ступени: с 2012-го играл за молодежный состав, затем три сезона выступал во второй лиге за «Краснодар-2».
Прошлым летом уехал в аренду в молдавский «Милсами». Планировалось, что пробудет там год, однако на зимних сборах в Эмиратах и Испании впечатлил тренерский штаб своей работой и игрой в товарищеских матчах. В частности, забил «Пахтакору» и норвежскому «Хаугесунну». Снова отправлять Жигулева в Молдавию не стали. В начале февраля он подписал с «быками» контракт до 2021 года, а затем дебютировал за первую команду.
Вскоре получил от Евгения Бушманова вызов в молодежную сборную России (до этого ни в одну из юношеских национальных команд не привлекался). В двух товарищеских матчах забил два мяча. Болеет за «Ливерпуль» и «Барселону».
Нападающий
Родился 16 декабря 1999 (17 лет).
Рост 171 см, вес 66 кг.
Дебют за основу «Краснодара»: 16 июля 2017 года в матче против «Рубина» (премьер-лига).
Всего официальных матчей на сегодня: 2.
Сулейманов родом из Дагестана. Его родители — выходцы из села Чираг Агульского района, что недалеко от границы с Азербайджаном. Заниматься футболом он начал в 6 лет в РДЮСШОР № 2 Махачкалы, где его первым тренером был Рустам Избулатов. А первой командой стал «Анжи».
В 2013-м Сулейманов перебрался в академию Галицкого. Уже на следующий год талантливый парень получил вызов в юношескую сборную России. Дебют состоялся в матче международного турнира Мемориал Валентина Иванова против Румынии. Всего на сегодняшний день в активе форварда 29 матчей и 7 мячей за национальную команду.
Летом 2015-го Сулейманов был признан лучшим игроком международного турнира в Сербии, хотя академия «Краснодара» заняла лишь третье место. В прошлом году он стал регулярно выступать за молодежный состав «быков» и забил за сезон шесть мячей.
За основу дебютировал в матче 1-го тура
«Смысл в мечте» — гласит статус в профиле Сулейманова в Инстаграме.
Иван ИГНАТЬЕВ
Нападающий
Родился 6 января 1999 (18 лет)
Рост 180 см, вес 70 кг.
Дебют за основу «Краснодара»: 27 июля 2017 года в матче против «Люнгбю» (Лига Европы).
Всего официальных матчей на сегодня: 1.
Родился в Ачинске, Красноярский край. Как рассказывал первый тренер Игнатьева Владимир Тетерин, в детстве мальчик быстро освоил баскетбол, теннис, плавание, но успешнее всего занимался футболом. «Краснодар» обратил на него внимание в 2011-м, когда парень стал лучшим бомбардиром Сибири. Были у Игнатьева и другие приглашения. В том числе из Москвы от ЦСКА и «Чертаново». Но он выбрал «быков». В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром молодежного первенства, наколотив 21 мяч. А право дебютировать за основной состав против «Люнгбю» заслужил в том числе покером в недавнем матче с молодежкой «Тосно».
С 2014 года провел 24 матча за юношескую сборную России, забил 14 голов. Отличается смелой, агрессивной манерой игры.
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