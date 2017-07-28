Сибиряк, кавказец и свой кубанский. Кого уже вырастил Галицкий

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Илья ЖИГУЛЕВ

Центральный полузащитник

Родился 1 февраля 1996 (21 год)

Рост 175 см, вес 70 кг.

Дебют за основу «Краснодара»: 28 февраля 2017 года в матче против «Урала» (Кубок России).

Всего официальных матчей на сегодня: 12.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BU_kcC5l3o-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Илья Жигулёв. Весна 2016/2017 Первый в истории клуба воспитанник, дебютировавший в составе основной команды, весной провел на поле 471 минуту и преодолел за это время 57 км. Илья 136 раз вступал в единоборства, из которых выиграл 38%. Юный полузащитник «быков» получал мяч от партнеров 311 раз, сам ассистировал 171 раз (85% точности), при этом 20 передач оказались обостряющими! #Жигулев #Zhigulev #FCKrasnodar #ФККраснодар</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-06T09:34:41+00:00">Июн 6 2017 в 2:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Родился в поселке Черноморский, что примерно в 50 километрах от Краснодара. В 2009 году Жигулев попал в первый набор академии, которая на его глазах превратилась из простой школы в образец мирового уровня. Прошел все ступени: с 2012-го играл за молодежный состав, затем три сезона выступал во второй лиге за «Краснодар-2».

Прошлым летом уехал в аренду в молдавский «Милсами». Планировалось, что пробудет там год, однако на зимних сборах в Эмиратах и Испании впечатлил тренерский штаб своей работой и игрой в товарищеских матчах. В частности, забил «Пахтакору» и норвежскому «Хаугесунну». Снова отправлять Жигулева в Молдавию не стали. В начале февраля он подписал с «быками» контракт до 2021 года, а затем дебютировал за первую команду.

Вскоре получил от Евгения Бушманова вызов в молодежную сборную России (до этого ни в одну из юношеских национальных команд не привлекался). В двух товарищеских матчах забил два мяча. Болеет за «Ливерпуль» и «Барселону».

Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ

Нападающий

Родился 16 декабря 1999 (17 лет).

Рост 171 см, вес 66 кг.

Дебют за основу «Краснодара»: 16 июля 2017 года в матче против «Рубина» (премьер-лига).

Всего официальных матчей на сегодня: 2.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BV_-6GXjXxd/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @shapi_777</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-01T09:57:22+00:00">Июл 1 2017 в 2:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сулейманов родом из Дагестана. Его родители — выходцы из села Чираг Агульского района, что недалеко от границы с Азербайджаном. Заниматься футболом он начал в 6 лет в РДЮСШОР № 2 Махачкалы, где его первым тренером был Рустам Избулатов. А первой командой стал «Анжи».

В 2013-м Сулейманов перебрался в академию Галицкого. Уже на следующий год талантливый парень получил вызов в юношескую сборную России. Дебют состоялся в матче международного турнира Мемориал Валентина Иванова против Румынии. Всего на сегодняшний день в активе форварда 29 матчей и 7 мячей за национальную команду.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSGmrLYDe4V/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сфоткай теперь?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @shapi_777 <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-26T13:34:44+00:00">Мар 26 2017 в 6:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Летом 2015-го Сулейманов был признан лучшим игроком международного турнира в Сербии, хотя академия «Краснодара» заняла лишь третье место. В прошлом году он стал регулярно выступать за молодежный состав «быков» и забил за сезон шесть мячей.

За основу дебютировал в матче 1-го тура премьер-лиги с «Рубином», а в четверг забил победный мяч в ворота «Люнгбю» и установил массу рекордов. Например, стал самым молодым автором гола российских клубов в еврокубках. С 1980 года это звание носил нынешний генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

«Смысл в мечте» — гласит статус в профиле Сулейманова в Инстаграме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E?src=hash">#КраснодарЛюнгбю</a> 2:1 90+3' Магомед-Шапи Сулейманов <a href="https://t.co/Owjd6Zow15">pic.twitter.com/Owjd6Zow15</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890647459495428096">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Иван ИГНАТЬЕВ

Нападающий

Родился 6 января 1999 (18 лет)

Рост 180 см, вес 70 кг.

Дебют за основу «Краснодара»: 27 июля 2017 года в матче против «Люнгбю» (Лига Европы).

Всего официальных матчей на сегодня: 1.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXFg5KHgPwP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо за доверие и предоставленную возможность , большой опыт ? Краснодару спасибо за поддержку ⚽️#всевпереди</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Иван Игнатьев (@ignatev1013) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-28T10:01:56+00:00">Июл 28 2017 в 3:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Родился в Ачинске, Красноярский край. Как рассказывал первый тренер Игнатьева Владимир Тетерин, в детстве мальчик быстро освоил баскетбол, теннис, плавание, но успешнее всего занимался футболом. «Краснодар» обратил на него внимание в 2011-м, когда парень стал лучшим бомбардиром Сибири. Были у Игнатьева и другие приглашения. В том числе из Москвы от ЦСКА и «Чертаново». Но он выбрал «быков». В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром молодежного первенства, наколотив 21 мяч. А право дебютировать за основной состав против «Люнгбю» заслужил в том числе покером в недавнем матче с молодежкой «Тосно».

С 2014 года провел 24 матча за юношескую сборную России, забил 14 голов. Отличается смелой, агрессивной манерой игры.