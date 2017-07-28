Агент: Эрнани не видит себя в «Зените» и ведет переговоры с турецкими клубами

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Ранее стало известно, что 23-летний бразилец может продолжить карьеру во французском «Сент-Этьене» или итальянском СПАЛе на правах аренды.

«Эрнани не видит себя в “Зените”. В данный момент к игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне», — прокомментировал ситуацию Витторини.

«Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер», — уточнил собеседник ТАСС.

Турцию в еврокубках нынешнего сезона представят «Бешикташ», «Фенербахче», «Коньяспор» и «Истанбул». «Галатасарай» уже покинул розыгрыш Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде по сумме двух матчей шведскому «Эстерсунду».

Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах.