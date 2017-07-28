Контракт Мирзова с ФК «Ростов» рассчитан на 3 сезона с возможностью продления на год

Мирзов последние два сезона отыграл в грозненском «Тереке» (нынешнее название — «Ахмат»), проведя в общей сложности в составе команды 13 матчей. 25 июля он расторг контракт с клубом. В пятницу «Тосно» на своем сайте сообщил, что Мирзов подписал контракт с «Ростовом». После чего ушел в аренду в команду из Ленинградской области. Срок арендного соглашения 24-летнего игрока с дебютантами премьер-лиги рассчитан до конца сезона-2017/18.

«Соглашение с футболистом подписано по системе “3+1”. Стоит отметить, что после подписания контракта наш новичок отправился в “Тосно”, где будет выступать на правах аренды», — говорится на сайте «Ростова».

Ранее хавбек выступал за нальчикский и костромской «Спартак», рязанскую «Звезду» и московское «Торпедо».