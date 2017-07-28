Тошич: У меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ

«Всё под контролем. Мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами, скоро всё будет известно. Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры — это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. К концу месяца всё должно проясниться», — цитирует Тошича Sportske.