Тошич: У меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ему поступило несколько предложений как из России, так и
из-за рубежа.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Всё под контролем. Мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами, скоро всё будет известно. Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры — это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. К концу месяца всё должно проясниться», — цитирует Тошича Sportske.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter