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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30520030/
28 июля 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тошич: У меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ему поступило несколько предложений как из России, так и из-за рубежа.

Бывший полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> рассказал что ему поступило несколько предложений как из России так и <nobr>из-за </nobr>рубежа. Увеличить
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«Всё под контролем. Мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами, скоро всё будет известно. Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры — это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. К концу месяца всё должно проясниться», — цитирует Тошича Sportske.
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