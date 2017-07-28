Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после операции

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Об этом говорится на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».

Накануне бразильский футболист перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки. Операцию выполнил известный профессор Пьер-Паоло Мариани. Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.

Ориентировочный срок восстановления составит около четырёх месяцев.