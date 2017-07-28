Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30519624/
28 июля 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после операции

Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после проведённой операции.

Нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> приступил к восстановлению после проведённой операции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».

Накануне бразильский футболист перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки. Операцию выполнил известный профессор Пьер-Паоло Мариани. Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.

Ориентировочный срок восстановления составит около четырёх месяцев.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики