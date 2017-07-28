Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после операции
Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после проведённой операции.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом говорится на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».
Накануне бразильский футболист перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки. Операцию выполнил известный профессор
Ориентировочный срок восстановления составит около четырёх месяцев.
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