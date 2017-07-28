Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Переход аргентинца Хуана Лескано из «СКА-Хабаровска» в «Анжи» вызвал заметный резонанс в околоспортивной среде. Не остались в стороне от обсуждений и болельщики дальневосточного дебютанта РФПЛ. Фанаты «красно-синих» отмечают странную селекционную политику клуба, желают молодому легионеру удачи в Махачкале, а также обращают внимание на то, что уже третий футболист любимой команды уходит под крыло экс-наставника «армейцев» Александра Григоряна, сообщает ИА AmurMedia.

Сведения о переговорах «СКА-Хабаровска» с «Анжи» обнародовали в футбольном сообществе на прошлой неделе. Клуб «красно-синих» официально подтвердил подписание контракта 26 июля. Практически сразу болельщики махачкалинской команды заявили, что переход Лескано — это каприз главного тренера Александра Григоряна, который намеренно ослабляет состав «армейцев».

Наставник «Анжи» провёл на Дальнем Востоке половину прошлого сезона и приложил много усилий, чтобы вывести местный клуб в лидеры ФНЛ — его результат стал стартом для попадания в Премьер-лигу, где сейчас играет «СКА-Хабаровск». Информагентство уже публиковало мнение спортивного эксперта: обозреватель Алексей Кондратьев считает, что уход Лескано именно к Григоряну — следствие того, что тренер успел наладить контакт с аргентинцем и видит в нём перспективы дальнейшего развития. В то же время болельщики «СКА-Хабаровска» настроены скептически.

— Уход Лескано в целом неприятен. Болельщики заинтересованы в том, чтобы игроки как можно дольше задерживались в команде, пропитывались ее историей и традициями — тогда они становятся по-настоящему «своими», их хочется сильнее поддерживать. О «футбольной» части перехода: я считаю, Хуан Лескано — не такая большая потеря, как Павел Карасев и Игорь Удалый. Он неплохой нападающий — даже хороший. Но, на мой взгляд, даже с ним нападение нуждалось в усилении — это было очевидным. Думаю, его уход на качестве атакующей линии не скажется. Есть и нюанс, на который невозможно не обратить внимание: довольно редко игроков из нашего клуба выкупают, отдавая за них отступные. Это тот самый случай и, я считаю, неплохо, что клуб умудрился еще что-то заработать на переходе Лескано. Если бы с ним заново не подписали контракт летом, ушел бы просто как свободный агент месяц назад. Но контракт заключили, клуб что-то на этом заработал. Хочется пожелать Лескано удачи — мы почти за всеми игроками, которые когда-то играли за наш СКА, следим и поддерживаем их, — прокомментировал болельщик «СКА-Хабаровска» Борис Митцев.

Многие поклонники «армейцев» высказываются и более резко, выражая, в первую очередь, недовольство политикой клуба. По мнению любителей футбола, расставаться с игроками, которые блестяще проявили себя в стыковых матчах прошлого сезона и на старте борьбы в РФПЛ — не что иное как неблагодарность к ним.

— Болела за Лескано еще в прошлом сезоне, когда он пришел в «СКА-Хабаровск» из «Енисея». Очень жаль, что таким игрокам в клубе не находят места и продают. Хотя лично мне непонятно: зачем было подписывать с ним контракт на новый сезон, если он вышел всего в двух играх после выхода в РФПЛ, а теперь с ним расстаются? Не верится, что это внезапное решение клуба. Хуан Лескано был героем матча с «Зенитом», а «СКА-Хабаровск» ему рукой помахал. Так же и с Удалым расстались, который пахал на выход команды в Премьер-лигу, — высказалась болельщица Анна Байдина.

Кроме того, фанаты «красно-синих» задаются вопросом: почему именно «Анжи»? Аргентинец пошел, фактически, проторенной тропой: в махачкалинский клуб до него отправились защитник Игорь Удалый и хавбек Павел Карасев. Но для этих игроков было бы глупо отказываться от продолжения карьеры в Премьер-лиге — «СКА-Хабаровск» попросту не продлил с ними контракты. Покупка Лескано на этом фоне выглядит едва ли не как спланированное заранее мероприятие.

Рабона от игрока «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» восхитила соцсети.

— Не понимаю, мне одному показалось странным, что после выхода «армейцев» в РФПЛ уже третий игрок нашей любимой команды уходит именно к бывшему наставнику — Григоряну? Методы работы с командой у него были довольно жесткие: того же Лескано в каждом матче Григорян заменял и шпынял. Видимо, в «Анжи» условия для игроков лучше? Или зарплата больше? Или Поддубский оказался таким тренером? С такой селекционной политикой «СКА-Хабаровск» так и останется в аутсайдерах Премьер-лиги, а в конце сезона ожидаемо вылетит. На одном Коряне далеко мы не уедем, — возмутился хабаровский болельщик Александр Чижов.

Руководство «СКА-Хабаровска» оказалось недоступно для комментариев редакции. Как ранее сообщало ИА AmurMedia, в пресс-службе клуба упомянули, что сейчас команда находится в Москве, а замену Лескано подобрать труда не составит.

Уже завтра, 29 июля, «армейцы» встречаются с московским ЦСКА, и дальневосточной команде совсем не помешают в основном составе агрессивные нападающие. Лучший бомбардир хабаровчан Руслан Корян, как уже замечали болельщики, не сможет быть паровозом для всей команды. Вероятнее всего, «красно-синим» опять придётся играть в обороне и уповать на безголевую ничью, чтобы «размочить» свой нулевой результат в турнире хотя бы одним очком.