Уход Лескано не страшен, но политика клуба «СКА-Хабаровск» непонятна — болельщики
Поклонники «красно-синих» недоумевают, зачем было подписывать новый контракт с легионером, а после двух матчей в РФПЛ — прощаться.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Переход аргентинца Хуана Лескано из «СКА-Хабаровска» в «Анжи» вызвал заметный резонанс в околоспортивной среде. Не остались в стороне от обсуждений и болельщики дальневосточного дебютанта РФПЛ. Фанаты «красно-синих» отмечают странную селекционную политику клуба, желают молодому легионеру удачи в Махачкале, а также обращают внимание на то, что уже третий футболист любимой команды уходит под крыло
Сведения о переговорах «СКА-Хабаровска» с «Анжи» обнародовали в футбольном сообществе на прошлой неделе. Клуб «красно-синих» официально подтвердил подписание контракта 26 июля. Практически сразу болельщики махачкалинской команды заявили, что переход Лескано — это каприз главного тренера Александра Григоряна, который намеренно ослабляет состав «армейцев».
Наставник «Анжи» провёл на Дальнем Востоке половину прошлого сезона и приложил много усилий, чтобы вывести местный клуб в лидеры ФНЛ — его результат стал стартом для попадания в
— Уход Лескано в целом неприятен. Болельщики заинтересованы в том, чтобы игроки как можно дольше задерживались в команде, пропитывались ее историей и традициями — тогда они становятся
Многие поклонники «армейцев» высказываются и более резко, выражая, в первую очередь, недовольство политикой клуба. По мнению любителей футбола, расставаться с игроками, которые блестяще проявили себя в стыковых матчах прошлого сезона и на старте борьбы в РФПЛ — не что иное как неблагодарность к ним.
— Болела за Лескано еще в прошлом сезоне, когда он пришел в «СКА-Хабаровск» из «Енисея». Очень жаль, что таким игрокам в клубе не находят места и продают. Хотя лично мне непонятно: зачем было подписывать с ним контракт на новый сезон, если он вышел всего в двух играх после выхода в РФПЛ, а теперь с ним расстаются? Не верится, что это внезапное решение клуба. Хуан Лескано был героем матча с «Зенитом», а «СКА-Хабаровск» ему рукой помахал. Так же и с Удалым расстались, который пахал на выход команды в
Кроме того, фанаты «красно-синих» задаются вопросом: почему именно «Анжи»? Аргентинец пошел, фактически, проторенной тропой: в махачкалинский клуб до него отправились защитник Игорь Удалый и хавбек Павел Карасев. Но для этих игроков было бы глупо отказываться от продолжения карьеры в
Рабона от игрока «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» восхитила соцсети.
— Не понимаю, мне одному показалось странным, что после выхода «армейцев» в РФПЛ уже третий игрок нашей любимой команды уходит именно к бывшему наставнику — Григоряну? Методы работы с командой у него были довольно жесткие: того же Лескано в каждом матче Григорян заменял и шпынял. Видимо, в «Анжи» условия для игроков лучше? Или зарплата больше? Или Поддубский оказался таким тренером? С такой селекционной политикой «СКА-Хабаровск» так и останется в аутсайдерах
Руководство «СКА-Хабаровска» оказалось недоступно для комментариев редакции. Как ранее сообщало ИА AmurMedia, в
Уже завтра, 29 июля, «армейцы» встречаются с московским ЦСКА, и дальневосточной команде совсем не помешают в основном составе агрессивные нападающие. Лучший бомбардир хабаровчан Руслан Корян, как уже замечали болельщики, не сможет быть паровозом для всей команды. Вероятнее всего, «красно-синим» опять придётся играть в обороне и уповать на безголевую ничью, чтобы «размочить» свой нулевой результат в турнире хотя бы одним очком.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter