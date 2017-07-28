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28 июля 2017, 11:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Динамо» Самба Соу не сможет принять участие в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу не сможет сыграть в матче третьего тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил врач столичного клуба Александр Ярдошвили.

Как рассказал ТАСС врач столичного клуба Александр Ярдошвили малиец тренируется по индивидуальной программе. Увеличить
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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» на своем поле проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.

«Завтра сыграть он не сможет. Сложно сказать, когда он точно восстановится. Чувствует он себя хорошо и тренируется по индивидуальной программе», — оценил состояние малийца Ярдошвили.

Встреча «Ахмат» — «Динамо» пройдет в Грозном в субботу.

Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

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