Футболист «Динамо» Самба Соу не сможет принять участие в матче с «Ахматом»

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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» на своем поле проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.

«Завтра сыграть он не сможет. Сложно сказать, когда он точно восстановится. Чувствует он себя хорошо и тренируется по индивидуальной программе», — оценил состояние малийца Ярдошвили.

Встреча «Ахмат» — «Динамо» пройдет в Грозном в субботу.

Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.