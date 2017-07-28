Лескано: «Анжи» проявил ко мне интерес задолго до удара рабоной

«Я очень рад оказаться в «Анжи» и хотелось бы как можно быстрее сыграть за свой новый клуб. Впервые представители «Анжи» вышли со мной на связь ещё в начале текущего года. Но на тот момент я принадлежал «СКА-Хабаровск» и у меня по контракту оставалось ещё полтора года. К тому же перед клубом стояла задача выхода в Премьер-Лигу. Поэтому Хабаровск не хотел меня отпускать.

«Анжи» проявил ко мне интерес задолго до эффектного удара рабоной. Удар был совершён в июле 2017 года, а звонок из «Анжи» — зимой. Я был знаком с главным тренером Александром Григоряном, ведь мы вместе работали в Хабаровске. Так что долго думать не пришлось, — цитирует Лескано пресс-служба «Анжи».

В матче первого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Лескано отметился великолепным ударом, после которого мяч угодил в перекладину.