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28 июля 2017, 10:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лескано: «Анжи» проявил ко мне интерес задолго до удара рабоной

Аргентинский форвард Хуан Эдуардо Лескано, который подписал контракт с «Анжи», рассказал, как у него возник вариант с переходом из «СКА-Хабаровск» в стан махачкалинского клуба.

«Я очень рад оказаться в «Анжи» и хотелось бы как можно быстрее сыграть за свой новый клуб. Впервые представители «Анжи» вышли со мной на связь ещё в начале текущего года. Но на тот момент я принадлежал «СКА-Хабаровск» и у меня по контракту оставалось ещё полтора года. К тому же перед клубом стояла задача выхода в Премьер-Лигу. Поэтому Хабаровск не хотел меня отпускать.

«Анжи» проявил ко мне интерес задолго до эффектного удара рабоной. Удар был совершён в июле 2017 года, а звонок из «Анжи» — зимой. Я был знаком с главным тренером Александром Григоряном, ведь мы вместе работали в Хабаровске. Так что долго думать не пришлось, — цитирует Лескано пресс-служба «Анжи».

В матче первого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Лескано отметился великолепным ударом, после которого мяч угодил в перекладину.

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