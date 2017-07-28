Дзюба на скамейке «Зенита» — реальный уровень или жертва ротации?
Автор «Советского Спорта» разбирается, что стоит за попаданием нападающего в запас
сине-бело-голубых.
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Видимо, что-то случилось...
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НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
«Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро», — пел три с лишним десятка лет назад культовый
Ведь командное переформатирование, затеянное очередным европейским специалистом на берегах Невы, было ориентировано как на изменение игровой модели, так и на конкретных исполнителей, способных эффективно действовать в новой системе координат. Отказ от затяжного контроля мяча в угоду его быстрому перемещению со своей половины к владениям соперника привёл к тому, что имевший ранее едва ли не гарантированное место в составе Дзюба почувствовал себя не в своей тарелке в сравнении с неожиданно расцветшим Кокориным, а также попавшими с корабля на бал Полозом и Дриусси. Даже номинальный полузащитник Жулиано комфортнее адаптировался к роли оттянутого форварда, нежели Артём к тому, что отныне партнёры больше не будут искать его в чужой штрафной площади нацеленными длинными «закидушками» и навесами с флангов.
Несмотря на то, что изначальный сценарий противостояния на стадионе «Хамошава» в
ПРОБЛЕМА ВНУТРИ СЕБЯ
Не то чтобы футболиста такой формации невозможно вписать в игровой ансамбль под управлением Манчини. Напротив, пример успешного сотрудничества итальянского дирижёра с Эдином Джеко в «Манчестер Сити» опровергает данный тезис. Скорее, проблема мне видится в самом Дзюбе, который, начиная с Якина в «Спартаке», продолжая Капелло и Слуцким в сборной и заканчивая
Хотя в моей голове ещё сохранились воспоминания о другом Дзюбе — не величественном исполине, наваливающемся всей своей массой на неприятеля, а лёгком, словно свежий бриз, мальчишке, с изяществом просачивающемся в штрафную на дриблинге меж выстроенных оппонентами заслонов. Таким его можно было лицезреть в бытность выступления за молодёжку «Спартака» в середине 00-х на арене, носившей в ту пору имя великого Игоря Нетто. Ничуть не изменился он и с переездом на синтетический газон «Лужников», где проводила тогда домашние матчи основа
Однако, пожалуй, прав был вождь мирового пролетариата
СИГНАЛ ДАН
Впрочем, что меня всегда подкупало в Дзюбе, так это то, что с годами он не утратил юношеского азарта. Видимо, не та натура. Другой на его месте спокойно опустил бы руки и взирал на происходящее с кислой миной. Артём же во втором тайме поединка с «Бней Иегудой», получив сигнал от тренерского штаба о готовящемся выходе на замену, светился от счастья и настолько резво натягивал на себя игровую форму, что даже возникло опасение за сохранность амуниции ещё до появления нападающего на газоне. А вот за отведённое на нём время он, хотя и отметился предголевым пасом при втором взятии ворот израильтян, лично этим воротам ни разу не угрожал, что для игрока его амплуа не есть хорошо. Как и в двух стартовых турах
Допускаю, что
Но аргентинцам вернуться в основную обойму будет куда как проще, чем Артёму, для которого даже возможный выход с первых минут в битве со «Спартаком», запланированной на 6 августа, отнюдь не станет свидетельством расположения Манчини. Поскольку в таком случае, не исключено, расчёт будет делаться на сверхпринципиальность данного противостояния для воспитанника московского клуба, непрерывно страдающего от результативных набегов Дзюбы уже четыре матча кряду, а не на его игровые преимущества пЕред конкурентами по позиции. А конкуренция в нынешнем «Зените» как никогда высока, и звоночек для Артёма уже прозвучал.
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