Первый раз меня позвали в «Анжи» полгода назад — Хуан Лескано
Экс-форвард «СКА-Хабаровск» рассказал о своем переходе в новый клуб (ВИДЕО).
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Бывший нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано рассказал о своем переходе в «Анжи». По словам игрока, впервые предложение играть за футбольный клуб Махачкалы поступило 6 месяцев назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В интервью
Напомним, о том, что аргентинец покидает хабаровский СКА раньше истечения контракта стало известно 26 июля. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», клуб получит денежную компенсацию.
Самым ярким моментом за период игры Хуана Лескано в Хабаровске стал фантастический гол, который он не забил рабоной — в первой игре в
Как ранее сообщало агентство, наставник южан Александр Григорян, тренировавший армейцев ранее, не в первый раз проявляет интерес к своим бывшим игрокам. Ещё зимой, когда Александр Витальевич только перешёл в «Анжи», он прихватил с собой ведущего полузащитника хабаровчан Адлана Кацаева.
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