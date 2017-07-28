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Бывший нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано рассказал о своем переходе в «Анжи». По словам игрока, впервые предложение играть за футбольный клуб Махачкалы поступило 6 месяцев назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В интервью пресс-службе «Анжи» игрок сообщил подробности смены команды.

Напомним, о том, что аргентинец покидает хабаровский СКА раньше истечения контракта стало известно 26 июля. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», клуб получит денежную компенсацию.