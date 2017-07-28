Бечирай: Я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ

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«На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически — я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-Лигу», — цитирует Бечирая VTBRussia.