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28 июля 2017, 9:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бечирай: Я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай в интервью VTBRussia рассказал о своих эмоциях после вылета клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

Нападающий московского Динамо <span class=error>Фатос</span> Бечирай в интервью VTBRussia рассказал о своих эмоциях после вылета клуба в <span class=error>ФНЛ</span> по итогам сезона-2015/16. Увеличить
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«На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически — я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-Лигу», — цитирует Бечирая VTBRussia.

29-летний нападающий сборной Черногории выступает за «Динамо» с 2016 года. В составе бело-голубых форвард провёл 46 матчей во всех турнирах и стал автором 12 забитых мячей.

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