Швец: В «Ахмате» всё на высшем уровне, разницы по сравнению с «Вильярреалом» нет

«Я смотрю на российский футбол обычными глазами. Считаю, что в РФПЛ очень хороший уровень, и приехал сюда из-за этого. Стремлюсь расти и прогрессировать. Мне всё очень нравится. Думаю, «Ахмат», если мы будем так же продолжать и работать все вместе, многого добьётся.



Испания от России сильно отличается, Грозный совсем другой. Но мне здесь очень нравится, я очень комфортно себя чувствую. Очень доволен и рад, что принял это решение в карьере. Я так и ожидал, что меня встретят гостеприимно. Знал, что чеченский народ такой гостеприимный. Меня встретили на высшем уровне, и у нас всё в клубе на высшем уровне. Никаких проблем вообще с этим не было. Не вижу разницы по сравнению с «Вильярреалом», — сказал Швец в интервью пресс-службе «Ахмата».

В первых двух турах РФПЛ грозненцы одержали две победы — над «Амкаром» (1:0) и над «Ростовом» (1:0). В третьем туре «Ахмат» у себя дома примет «Динамо». Игра состоится 29 июля.