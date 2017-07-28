Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30515980/
28 июля 2017, 9:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Швец: В «Ахмате» всё на высшем уровне, разницы по сравнению с «Вильярреалом» нет

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих перспективах, а также о том, как его встретили в новом клубе.

Полузащитник <span class=error>Ахмата</span> Антон Швец в интервью клубной <nobr>пресс-службе</nobr> рассказал о своих перспективах а также о том как его встретили в новом клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я смотрю на российский футбол обычными глазами. Считаю, что в РФПЛ очень хороший уровень, и приехал сюда из-за этого. Стремлюсь расти и прогрессировать. Мне всё очень нравится. Думаю, «Ахмат», если мы будем так же продолжать и работать все вместе, многого добьётся.

Испания от России сильно отличается, Грозный совсем другой. Но мне здесь очень нравится, я очень комфортно себя чувствую. Очень доволен и рад, что принял это решение в карьере. Я так и ожидал, что меня встретят гостеприимно. Знал, что чеченский народ такой гостеприимный. Меня встретили на высшем уровне, и у нас всё в клубе на высшем уровне. Никаких проблем вообще с этим не было. Не вижу разницы по сравнению с «Вильярреалом», — сказал Швец в интервью пресс-службе «Ахмата».

В первых двух турах РФПЛ грозненцы одержали две победы — над «Амкаром» (1:0) и над «Ростовом» (1:0). В третьем туре «Ахмат» у себя дома примет «Динамо». Игра состоится 29 июля.

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Вильярреал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики