Молодёжка «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА

Сегодня в 19.00 по хабаровскому времени на московском стадионе «Октябрь» пройдёт матч между молодёжными командами ЦСКА и «СКА-Хабаровск». Прямую трансляцию покажут на официальном YouTube-канале ПФК ЦСКА, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что дебютанты турнира — молодёжка «СКА-Хабаровск» вопреки прогнозам сезон начала с двух побед подряд. Вначале подопечные Сергея Ленивкина дома обыграли сверстников питерского «Зенита» — 2:1, а затем с таким же счётом одолели в Туле «Арсенал».

После двух туров по 6 очков имеют только 4 команды. Армейцы входят в лидирующую группу вместе с молодёжными клубами столичного «Динамо», казанского «Рубина» и «Уфы».

В свою очередь молодёжка ЦСКА имеет в своём активе лишь очко и занимает пока скромное 11-е место.