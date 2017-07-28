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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30515736/
28 июля 2017, 9:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В Италии уверены: Азмун хочет остаться в «Рубине»

Итальянский агент Улиссе Савини подчеркнул, что нападающий «Рубин» Сердар Азмун не намерен покидать казанский клуб этим летом.

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Предметный интерес к иранскому форварду проявляет «Лацио». Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в итальянский клуб.

— Азмун может выполнять разные роли, — приводит Lalaziosiamonoi слова Савини. — Он молод и очень силен. Я хорошо знаю его ситуацию, потому что тесно общаюсь с его окружением. Он хочет остаться в этом сезоне в «Рубине», чтобы играть в основе и попасть на чемпионат мира.

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