В Италии уверены: Азмун хочет остаться в «Рубине»
Итальянский агент Улиссе Савини подчеркнул, что нападающий «Рубин» Сердар Азмун не намерен покидать казанский клуб этим летом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предметный интерес к иранскому форварду проявляет «Лацио». Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в итальянский клуб.
— Азмун может выполнять разные роли, — приводит Lalaziosiamonoi слова Савини. — Он молод и очень силен. Я хорошо знаю его ситуацию, потому что тесно общаюсь с его окружением. Он хочет остаться в этом сезоне в «Рубине», чтобы играть в основе и попасть на чемпионат мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter