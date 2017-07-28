Единственную победу над ЦСКА хабаровчане одержали 31 год назад

29 июля в 22.00 по хабаровскому времени на Арене ЦСКА впервые в российской истории состоится поединок между армейскими командами Москвы и Хабаровска. Однако во времена СССР эти клубы встречались друг с другом. Дело было в середине 1980-х годов в рамках союзной первой лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Впервые соперники встретились друг с другом 19 апреля 1985 года на хабаровском стадионе имени Ленина. Матч, за которым наблюдали 12 тыс зрителей, завершился вничью — 1:1.



Гости открыли счёт на 51-й минуте, но дальневосточники сумели отыграться. Один из проходов грозного форварда Сергея Березина, который через год уже окажется в ЦСКА, москвичи прервали недозволенным приёмом в своей штрафной площадке. Пенальти чётко реализовал Александр Колповский.



В той исторической встрече наши футболисты играли в таком составе: Караваев, Игумин, С. Козлов, Бычек, Горошкин, Пачко, Стогов, Колповский, Илялетдинов (Профис, 78), Семеренко (Путинцев, 61), Березин.



Спустя полтора месяца в Москве ЦСКА сумел обыграть хабаровских одноклубников — 2:0.



Хозяева могли отличиться уже на 7-й минуте, но Олег Караваев сумел парировать пенальти. На 30-й минуте Валерий Шмаров, который спустя несколько лет станет чемпионом СССР в составе «Спартака», всё же открыл счёт. А за 9 минут до конца матча москвичам удалось отличиться ещё раз.



Однако на этом противостояние одноклубников в сезоне-1985 не закончилось. По формуле того первенства клубы сыграли друг с другом ещё два матча. Причем оба поединка состоялись в Москве — на стадионе «Динамо» и в манеже ЦСКА.



10 сентября столичные футболисты выиграли — 3:1. Но та победа досталась им нелегко.



Уже на 19-й минуте лучший бомбардир в истории хабаровского футбола Владимир Козлов открыл счёт, который сохранился до конца первого тайма. Только после отдыха столичным армейцам удалось переломить ход игры. Примечательно, что один из голов в наши ворота провёл Айвас Друпас, ещё за год до этого выступавший за дальневосточников.



8 ноября соперники встретились вновь. Тот поединок по календарю должен был состояться в Хабаровске. Но наши болельщики игру так и не увидели. Без всякого объяснения поединок был перенесён в ЛФК ЦСКА.



Как писала потом газета «Советский спорт», матч состоялся в Москве по причине того, что «председатель спорткомитета Дальневосточного военного округа генерал-лейтенант Морозов ходатайствовал перед Управлением футбола о переносе встречи из Хабаровска в Москву в связи с неблагоприятными для проведения игры погодными условиями.



Сейчас, когда футбол стал чуть ли круглогодичным видом спорта, читать про «неблагоприятные погодные условия» в первой половине ноября смешно. Кстати, за три дня до того давнего матча с ЦСКА хабаровчане принимали «Памир» из Душанбе и на погоду никто не жаловался…



Так или иначе, игра состоялась в Москве и завершилась убедительной победой ЦСКА — 5:0.



Ещё два раза сыграли одноклубники в сезоне-1986, по итогам которого столичные армейцы вернулись в высшую лигу, а хабаровчане, напротив, вылетели во второй дивизион.



В Москве хозяева были сильнее — 3:0. Зато в матче второго круга в Хабаровске победу праздновали наши футболисты — 1:0.



Тот матч проходил под проливным дождём. Однако это не смутило поклонников футбола: посмотреть на ЦСКА пришли 14 тыс. человек. Кстати, за гостей тогда играл Вальдас Иванаускас, который спустя много лет будет тренировать наш СКА.



Судьбу поединка решил один гол. На 80-й минуте хабаровчане получили право на штрафной удар. До ворот было приличное расстояние, и гости даже не стали выстраивать «стенку». И поплатились за это. Александр Колповский «выстрелил» низом и вратарю оставалось только проводить мяч глазами.



Так состоялась первая и пока единственная победа СКА над ЦСКА.