Армейская империя
В субботу впервые после долгого перерыва на высшем уровне встретятся клубы,
когда-то созданные Вооруженными Силами. Вспоминаем историю таких команд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Знаете ли вы, почему спартаковцев, динамовцев, армейцев Москвы и, допустим, Екатеринбурга, у нас в стране называют одноклубниками, а, например, спортсменов «Айнтрахта» из Франкфурта и Брауншвейга в Германии — нет?
Все дело в устройстве футбольного и всего спортивного хозяйства там и тут. Немецкие «Айнтрахты» — это два разных, самостоятельных клуба. Объединяют их, да и то условно, лишь одинаковые названия. И поэтому считать их представителей одноклубниками как минимум некорректно, как максимум нелогично. Да просто неправильно.
А у нас в те времена, когда появлялись «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо», каждый отдельно взятый «Спартак» или «Зенит» был составной частью всесоюзного общества. Охватывавшего конкретную отрасль народного хозяйства (автопром, «оборонка», наука, профсоюзы, внутренние дела, пути сообщения). Головная организация, насчитывавшая десятки «Спартаков», среди которых и передовой московский, по сути, и была спортивным клубом как таковым. Отсюда и «одноклубники».
ОТ ЦДКА ДО ЦСКА
По той же схеме существовал в СССР и армейский спорт, а внутри него, разумеется, футбол. Центральный офис находился, как положено, в Москве, а «наместники»,
В середине 50-х клуб получил открепительную от места прежней дислокации и пошел на повышение. Теперь он официально представлял Министерство обороны, его «дочки» — военные округа целиком, и стал именоваться спортивным клубом. Так появились ЦСК МО и многочисленные СКВО. Однако эти аббревиатуры прожили недолго: их неудобно было произносить в разговорах и выкрикивать с трибун, к тому же в провинции все немосковские армейские подразделения мигом нарекли «скворечниками». «Скворцы прилетели», — потешался Тбилиси, когда в ноябре 1958-го на финальный турнир съехались победители шести зон класса «Б»: пять СКВО, из Львова, Одессы, Ростова, Свердловска, Хабаровска, и севастопольский СКЧФ (черноморского флота). Вскоре после этого МО и ВО заменила однозначная «А». Как уверяет знаменитый спортивный врач Олег Белаковский, эту идею подал именно он — в разговоре с важным армейским чином.
Вот так в 1960 году возникли и поныне здравствуют ЦСКА и СКА.
— Для молодого поколения ЦСКА, возможно, обычный клуб, а в мои времена он был
ИЗ РОТЫ В РОТУ
Надо понимать, что центральным и окружными хозяйствами клуб не ограничивался. Практически во всех военных гарнизонах существовали «спортроты» — узкопрофильные ответвления СКА, в которых представители, как правило, атлетических и игровых видов «проходили срочную службу», тренируясь и выступая на ведомственных, областных, а порой даже и республиканских соревнованиях. Впрочем, уровень спортсменов там был
Подобная опасность нависала и над талантами из ЦСКА и СКА, но их
АГЕНТСТВО «ВОЕНКОМАТ»
Не было и никакой системы подчинения между клубами. Всеми одинаково заправляло Министерство обороны, поэтому ЦСКА не мог вытянуть никого из СКА по щучьему велению, по своему хотению, а только запросив разрешение генералитета. Иначе бомбардир Андреев вряд ли надолго задержался бы в
— Согласие футболиста на переход всегда учитывали, — вспоминает Коробочка. — Не было такого, чтобы в приказном порядке
Другое дело, что в
ПАПАЕВ КУРГАН
С той поры армейский призыв год за годом обретал все больший размах и в конце концов превратился в разгул, когда любого, будь он хоть капитаном сборной СССР, хоть любимчиком члена ЦК, могли «забрить в солдаты» — то есть облачить в футболку ЦСКА. Тех же, кто отказывался, махом отправляли — куда? Правильно — в часть, в сапоги, ломая карьеры и калеча судьбы людей.
Именно так в середине 70-х сошли со всесоюзной орбиты всенародно популярные «спартачи» Папаев и Ольшанский, торпедовец Никонов, многие другие классные футболисты: возвратиться на прежний уровень после отправки в казарму и вынужденного простоя (Никонова «отфутболили» в Чебаркуль, в обычную «учебку», Ольшанского — вовсе на Камчатку, на корабль) они уже не смогли. Единственный, пожалуй, кто преодолел все эти невзгоды, — Хидиятуллин. Но лишь потому, что в него верил Бесков и предоставил шанс вернуться в большой футбол.
— Многие ребята отказывались переходить в ЦСКА, не желая связывать себя с армией. Я же с высоты прожитых лет признаюсь, что не жалею о своем выборе, — говорит Коробочка. — Если человек верой и правдой служил клубу, вел себя порядочно, ЦСКА никогда не выбрасывал такого на улицу — помогал устроиться в жизни, предлагал работу, повышал в звании. Я в итоге дослужился до полковника, живу в Москве, поиграл и потрудился за границей.
КАК ОБМАНУТЬ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА
Из футболистов, рекрутированных в те годы ЦСКА, можно было составить не одну сильную сборную. Но, как ни парадоксально, за три десятилетия — 60-е, 70-е, 80-е — армейские команды сообща завоевали один чемпионский титул и один Кубок страны.
— Слишком часто у нас менялись игроки и тренеры, а в футболе прежде всего важна стабильность, — такова версия Коробочки о причинах неудач. — К тому же многие ребята, как уже сказал, не особо горели желанием выступать в ЦСКА. Хотя классных футболистов у нас действительно хватало: Тарханов, Аджем, Чесноков, Назаренко, Астаповский — это только в моем поколении. А до нас были Шестернев, Федотов, Истомин с Поликарповым… Но создать коллектив так и не получалось. А без этого никаких талантов не хватит для победы.
Всякое действие рождает противодействие, и неудивительно, что постепенно футболисты научились обходить ненавистный СКАлозубый призыв. Или хотя бы не попадать в жернова ЦСКА. Сильные футболисты стали откомандировываться в смоленскую «Искру», где и порядки царили более человеческие, и игралось веселее. Руководители команд нашли общий язык и с военкомами, благодаря чему нередко удавалось прикреплять ребят к базирующимся в городе воинским частям, где они якобы и тянули армейскую лямку, появляясь там на самом деле только в день присяги да в ходе генеральских проверок. Потихоньку приток хороших футболистов в армию иссяк, и в середине 80-х все клубы МО дружно посыпались. ЦСКА и ростовчане вылетели из высшей лиги, киевляне и одесситы — из первой. Львовский СКА, чтобы выжить, синтезировался с «Карпатами» — и потянул их за собой ко дну. Потом прикрыли и смоленскую отдушину.
А когда на стыке 80-х и 90-х повсюду стали появляться «хозрасчетные» футбольные клубы, и игроки обрели цену и стоимость, возможности выдергивать их под прикрытием армейской повинности вовсе исчезли. Оказалось, что это даже к лучшему. ЦСКА стабилизировал состав, воспитал собственных звезд и в 1991-м прервал затянувшуюся серию неудач.
Сейчас у футбольных ЦСКА и «СКА-Хабаровска» от тех давних времен остались одни названия и звезды на груди. И напоминают они, к счастью, о славных днях и великих событиях. А вовсе не о том, кто кому принес повестку.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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