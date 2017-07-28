Артем Тимофеев: Пересмотрел матч с «Уфой» — хорошо сыграл
Опорный полузащитник «Спартака» — о Каррере, Карпине, Якине и своих перспективах в основном составе.
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Видимо, что-то случилось...
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Он старше Головина и Миранчука, а Зобнин — его ровесник. В январе Тимофееву исполнилось 23 года. Но только в минувшее воскресенье он впервые в карьере появился на поле в матче
— Большое для вас событие?
— Ну, а как же! Раньше, конечно, выходил на замену. Но первый раз смог проявить себя полноценно.
— Вашу игру высоко оценили. «СЭ» поставил вам наивысшую оценку в составе
— В основном от родных, близких, друзей. Болельщики тоже присылали приятные слова. Но главное сейчас — не останавливаться. И продолжать работать.
— Сами довольны, как все прошло?
— Пересмотрел потом матч. Вроде и правда хорошо сыграл. Не сказать, что все идеально — всегда есть куда расти. Но в целом достойно.
— В основном вы занимались разрушением. Однажды классно пробили издали, однако в целом вперед почти не шли. Установка Карреры?
— Я же опорник. И главной задачей было помочь «Спартаку» не дать забить сопернику. Тем более «Уфа» очень неприятная команда.
— Вы, можно сказать, подстраховали Глушакова, который остался в резерве.
— Денису дали отдохнуть. Тренер так решил. А страховка это или нет — не знаю. Я выполнял свою работу.
— Впереди встреча с «Краснодаром». Настраиваетесь снова выйти в старте?
— Не настраиваюсь, а просто тренируюсь.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЛ ЯКИН
— В двух стартовых турах «Спартак» не побеждал. И сразу пошли разговоры о напряженной обстановке в коллективе…
— Да нормальная у нас атмосфера! Потеряли очки, но оба раза были близки к победе. С «Динамо» пропустили в концовке. Подсели во втором тайме, но это объяснимо — 120 минут против «Локо» в Суперкубке отобрали много сил. С «Уфой» не реализовали много моментов. Просто не повезло. Преимуществом владели большим.
— Зобнин провел в четверг первую тренировку на поле. Как у него дела?
— Тепло его встретили. Надеемся, что Рома как можно скорее восстановится и поможет.
— Это был ваш второй матч за «Спартак» с первых минут за всю карьеру — с тех пор, как четыре года назад вы сыграли в гостях с «Санкт-Галленом». Чего не хватало, чтобы подобное происходило чаще?
— Хм. Сложный вопрос. Я всегда честно тренировался. Значит, конкуренты оказывались сильнее. Да и тренеры, наверное, боялись доверить место в старте молодому. Ведь «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. Тут не до экспериментов.
— Но от кого из тренеров, не считая Карреры, чувствовали больше доверия?
— От Якина. А изначально к основе меня подтянул Карпин. Однако после того матча в Швейцарии шансов больше не получал. Значит, слабо себя проявил…
— Отмечалось, что вас порой подводит излишняя агрессия. Каррера не призывает действовать с более холодной головой?
— Да я и сам все понимаю. Раньше такая проблема существовала, но стал старше. Не скажу, что теперь я намного опытнее, но
— Итальянец как бывший защитник дает в этом плане персональные советы?
— Он вообще больше внимания уделяет именно обороне. Это основа всего.
СПАСИБО «СПАРТАКУ-2»
— В юношеские годы вы провели несколько лет в «Чертаново». И находились на грани того, чтобы вообще закончить с футболом…
— Было такое. Сначала вообще не играл. Уже собирался уезжать в родной Саратов, думал: «Будь что будет». Но тренер
— Раньше вы говорили, что ваш любимый игрок — Хави. Его звезда уже закатывается — кто для вас образец сейчас?
— Великих футболистов мало. А просто классных хватает. Мне нравятся Бускетс, Кроос, Модрич — маленький, но шустрый.
— Судя по списку, вы больше любите испанский чемпионат.
— Да, за «Реал» переживаю.
— Мечтаете однажды оказаться в сильном иностранном клубе?
— Хочется, конечно. Но для начала нужно показать себя в
— «Спартак-2» стал для вас трамплином? Не все клубы имеют вторые составы. У ЦСКА, например, нет.
— От «Спартака-2» огромная польза! Даже ПФЛ по сравнению с дублем куда более серьезный уровень, а ФНЛ — тем более. На себе это почувствовал. Тем более когда перерастаешь молодежный состав, а второй команды нет, куда деваться?
— Кто из партнеров за те годы, что вы привлекались к основе, оказал на вас наибольшее влияние, чаще других советовал?
— Да все были профессионалы. А молодежи обычно помогают русскоязычные. Сейчас это в первую очередь Ребров, Глушаков.
— Фраза «Глушаков — это похороны» стала главным слоганом прошлого сезона. Когда нечто подобное случится с Тимофеевым?
— (Смеется.) Ох, рано мне об этом думать. Поиграем, посмотрим.
— Вы еще много лет назад загадали желание выступить на домашнем чемпионате мира. Матч в «Уфе» приблизил ее воплощение?
— Буду себя показывать — может, и пригласят. Главное — играть!
|Сергей Семак
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|22
|2
|Удары в створ
|13
|0
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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