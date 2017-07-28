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Он старше Головина и Миранчука, а Зобнин — его ровесник. В январе Тимофееву исполнилось 23 года. Но только в минувшее воскресенье он впервые в карьере появился на поле в матче премьер-лиги с первых минут. И своим шансом воспользовался.

— Большое для вас событие?

— Ну, а как же! Раньше, конечно, выходил на замену. Но первый раз смог проявить себя полноценно.

— Вашу игру высоко оценили. «СЭ» поставил вам наивысшую оценку в составе красно-белых — 6,5. Много поздравлений получили?

— В основном от родных, близких, друзей. Болельщики тоже присылали приятные слова. Но главное сейчас — не останавливаться. И продолжать работать.

— Сами довольны, как все прошло?

— Пересмотрел потом матч. Вроде и правда хорошо сыграл. Не сказать, что все идеально — всегда есть куда расти. Но в целом достойно.

— В основном вы занимались разрушением. Однажды классно пробили издали, однако в целом вперед почти не шли. Установка Карреры?

— Я же опорник. И главной задачей было помочь «Спартаку» не дать забить сопернику. Тем более «Уфа» очень неприятная команда.

— Вы, можно сказать, подстраховали Глушакова, который остался в резерве.

— Денису дали отдохнуть. Тренер так решил. А страховка это или нет — не знаю. Я выполнял свою работу.

— Впереди встреча с «Краснодаром». Настраиваетесь снова выйти в старте?

— Не настраиваюсь, а просто тренируюсь.

Артем ТИМОФЕЕВ (№ 40) и Мурат ЯКИН (справа). Спорт-Экспресс

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЛ ЯКИН

— В двух стартовых турах «Спартак» не побеждал. И сразу пошли разговоры о напряженной обстановке в коллективе…

— Да нормальная у нас атмосфера! Потеряли очки, но оба раза были близки к победе. С «Динамо» пропустили в концовке. Подсели во втором тайме, но это объяснимо — 120 минут против «Локо» в Суперкубке отобрали много сил. С «Уфой» не реализовали много моментов. Просто не повезло. Преимуществом владели большим.

— Зобнин провел в четверг первую тренировку на поле. Как у него дела?

— Тепло его встретили. Надеемся, что Рома как можно скорее восстановится и поможет.

— Это был ваш второй матч за «Спартак» с первых минут за всю карьеру — с тех пор, как четыре года назад вы сыграли в гостях с «Санкт-Галленом». Чего не хватало, чтобы подобное происходило чаще?

— Хм. Сложный вопрос. Я всегда честно тренировался. Значит, конкуренты оказывались сильнее. Да и тренеры, наверное, боялись доверить место в старте молодому. Ведь «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. Тут не до экспериментов.

— Но от кого из тренеров, не считая Карреры, чувствовали больше доверия?

— От Якина. А изначально к основе меня подтянул Карпин. Однако после того матча в Швейцарии шансов больше не получал. Значит, слабо себя проявил…

— Отмечалось, что вас порой подводит излишняя агрессия. Каррера не призывает действовать с более холодной головой?

— Да я и сам все понимаю. Раньше такая проблема существовала, но стал старше. Не скажу, что теперь я намного опытнее, но по-другому оцениваю ситуации, стараюсь меньше фолить. Неразумно на мяч больше не лечу.

— Итальянец как бывший защитник дает в этом плане персональные советы?

— Он вообще больше внимания уделяет именно обороне. Это основа всего.

Артем ТИМОФЕЕВ (№ 40) в матче за «Спартак-2» против «Динамо» в ФНЛ. Спорт-Экспресс

СПАСИБО «СПАРТАКУ-2»

— В юношеские годы вы провели несколько лет в «Чертаново». И находились на грани того, чтобы вообще закончить с футболом…

— Было такое. Сначала вообще не играл. Уже собирался уезжать в родной Саратов, думал: «Будь что будет». Но тренер все-таки убедил съездить на сборы. А дальше все наладилось. Потом вернулся в «Спартак». Здесь тоже случались непростые моменты. Травмы сыпались одна за другой. Психологически сидеть и смотреть, как ребята играют, невероятно тяжело. Но и тот период перетерпел. Подобное учит больше ценить то, что имеешь.

— Раньше вы говорили, что ваш любимый игрок — Хави. Его звезда уже закатывается — кто для вас образец сейчас?

— Великих футболистов мало. А просто классных хватает. Мне нравятся Бускетс, Кроос, Модрич — маленький, но шустрый.

— Судя по списку, вы больше любите испанский чемпионат.

— Да, за «Реал» переживаю.

— Мечтаете однажды оказаться в сильном иностранном клубе?

— Хочется, конечно. Но для начала нужно показать себя в премьер-лиге.

— «Спартак-2» стал для вас трамплином? Не все клубы имеют вторые составы. У ЦСКА, например, нет.

— От «Спартака-2» огромная польза! Даже ПФЛ по сравнению с дублем куда более серьезный уровень, а ФНЛ — тем более. На себе это почувствовал. Тем более когда перерастаешь молодежный состав, а второй команды нет, куда деваться?

— Кто из партнеров за те годы, что вы привлекались к основе, оказал на вас наибольшее влияние, чаще других советовал?

— Да все были профессионалы. А молодежи обычно помогают русскоязычные. Сейчас это в первую очередь Ребров, Глушаков.

— Фраза «Глушаков — это похороны» стала главным слоганом прошлого сезона. Когда нечто подобное случится с Тимофеевым?

— (Смеется.) Ох, рано мне об этом думать. Поиграем, посмотрим.

— Вы еще много лет назад загадали желание выступить на домашнем чемпионате мира. Матч в «Уфе» приблизил ее воплощение?

— Буду себя показывать — может, и пригласят. Главное — играть!