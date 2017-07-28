Помилование Вилкова и Иванова. Почему простили арбитров РФПЛ
С августа Михаил Вилков и Сергей Иванов вновь смогут судить игры чемпионата страны. Возвращается Игорь Федотов. Разбираемся, что произошло.
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Видимо, что-то случилось...
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Сегодня официально объявили о переводе из категории «А» в категорию «Про» трех арбитров, входящих в высшую группу, — Вилкова, Иванова и Федотова. Если перевести эту информацию на язык, понятный большинству поклонников футбола, и убрать специальные термины «категория «А», «категория «Про», «высшая группа судей», новость будет сформулирована так: рефери из Нижнего Новгорода,
Что означают эти перемены, и почему руководители департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) изменили списки арбитров, сделав это, как говорится в заявлении «при поддержке президента РФС В. Л. Мутко»?
ПРЕДЫСТОРИЯ
У каждого из трех арбитров своя история, предшествовавшая понижению в ранге.
Арбитр ФИФА Вилков провел 118 игр в
По нашей информации, низкие оценки нижегородец получил трижды.
Иванову желтую карточку показали осенью прошлого года — после ставшего скандальным матча «Зенит» — «Спартак» (4:2). А три грубейших ошибки в апрельской игре «Локомотив» — «Амкар» (3:3) завершились удалением ростовчанина из списков назначений. И последующим переводом в первый дивизион.
Федотов в последний раз работал арбитром на матче
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ. ПЕЧАЛЬНАЯ
Первоначально в ДСИ рассчитывали обойтись 16 судьями. Именно столько арбитров вошло в категорию «Про». Включая новичка Павла Кукуяна (Сочи), воронежца Олега Соколова, проведшего одну игру в чемпионате России, и Романа Галимова с Алексеем Сухим, у которых перед стартом сезона на двоих было 14 матчей. А Виталий Мешков в список попал, но к работе допущен не был — не сдал тест по физподготовке.
Получается, что в первых турах нужно обходиться десятком судей. Непросто. Возникла мысль вернуть Вилкова, Иванова, Федотова.
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ. ЗАРУБЕЖНАЯ
В августе три арбитра ФИФА Сергей Карасев, Владислав Безбородов и Алексей Еськов уедут на сбор УЕФА. Тур или два они пропустят. В том числе тот самый, шестой, в котором ЦСКА сыграет со «Спартаком».
В отсутствие трех ведущих судей возникают бреши. Появилась необходимость вернуть Вилкова, Иванова, Федотова.
ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
Иванов и Вилков — арбитры ФИФА. Их отсутствие в
Непорядок. Приходится возвращать Вилкова и Иванова.
ВЕРСИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАГОВОРЩИЧЕСКАЯ
В нее не верится. Не такой человек Андрей Будогосский. Думаю, с ним просто
Вот и пустили слух, что перевод Вилкова и Иванова в первую лигу создавал возможность для включения в список судей ФИФА вместо
…Как бы то ни было, «перевоспитание» нижегородца и ростовчанина, а также «стажировка» москвича в турнире команд ФНЛ длились недолго. Каждый из них провел в первенстве по два матча. С августа Вилков, Иванов и Федотов возобновят работу в чемпионате России.
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