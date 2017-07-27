Таски может сменить «Спартак» на «Стоук Сити»
Защитник «Спартака» Сердар Таски может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Daily Mail. В подписании контракта с 30-летним немцем заинтересован «Стоук Сити», который находится в поиске игрока обороны.
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При этом отмечается, что переход может не состояться
Ранее сообщалось, что
В минувшем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Действующее соглашение 30-летнего игрока действует до лета 2018 года.
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