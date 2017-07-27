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27 июля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Таски может сменить «Спартак» на «Стоук Сити»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Daily Mail. В подписании контракта с 30-летним немцем заинтересован «Стоук Сити», который находится в поиске игрока обороны.

Защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Увеличить
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При этом отмечается, что переход может не состояться из-за финансовых требований Таски, зарплата которого составляет около трех миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отпустить защитника, если сумеют найти ему замену до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Действующее соглашение 30-летнего игрока действует до лета 2018 года.

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