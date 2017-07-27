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27 июля 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панов: Буду ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал своё решение приобрести абонемент на фан-сектор «Спартака».

«Безусловно, в мою бытность футболистом для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит». Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.

Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощённо на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке. Надеюсь, что мне удастся попасть на фан-сектор", — заявил Панов в эфире «Спорт FM».

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