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27 июля 2017, 20:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тренер ЦСКА: Метод Гончаренко — кнут и пряник

Помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Руслан Зубик подчеркнул, что понимает специалиста с полуслова. По его словам, 40-летний белорус работает по методу кнута и пряника.

Помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Руслан Зубик подчеркнул что понимает специалиста с полуслова. Увеличить
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— Знаете, какой любимый вопрос у приезжающих на стажировку тренеров? «Скажите, у Гончаренко авторитарный стиль управления или либеральный?», — приводит пресс-служба красно-синих слова Зубика. — На самом деле, его метод можно охарактеризовать очень просто: кнут и пряник. Суть в том, что в этой работе необходим баланс, и Виктор Михайлович прекрасно его чувствует.

— Можно ли сказать, что понимаете Гончаренко с полуслова?

— Да, безусловно. За эти годы действительно появилось подобное чувство, в частности, могу предугадать реакцию на ту или иную ситуацию, ответ на какую-то реплику и так далее. Прежде всего, в общении с Виктором Михайловичем нужно быть честным. Ничего не придумывать, быть самим собой, говорить все, как есть.

Если вскрывается какая-то неправда, ничего хорошего впоследствии ждать не приходится. Когда все происходит честно и открыто, из любой ситуации можно будет найти выход.

Еще бы отметил потребность к постоянному совершенствованию. Одна из причин, почему карьера Гончаренко все время идет по нарастающей. Очень нравится это стремление идти вперед, постоянно искать что-то новое, не останавливаться на достигнутом.

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