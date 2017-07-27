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— Знаете, какой любимый вопрос у приезжающих на стажировку тренеров? «Скажите, у Гончаренко авторитарный стиль управления или либеральный?», — приводит пресс-служба красно-синих слова Зубика. — На самом деле, его метод можно охарактеризовать очень просто: кнут и пряник. Суть в том, что в этой работе необходим баланс, и Виктор Михайлович прекрасно его чувствует.

— Можно ли сказать, что понимаете Гончаренко с полуслова?

— Да, безусловно. За эти годы действительно появилось подобное чувство, в частности, могу предугадать реакцию на ту или иную ситуацию, ответ на какую-то реплику и так далее. Прежде всего, в общении с Виктором Михайловичем нужно быть честным. Ничего не придумывать, быть самим собой, говорить все, как есть.

Если вскрывается какая-то неправда, ничего хорошего впоследствии ждать не приходится. Когда все происходит честно и открыто, из любой ситуации можно будет найти выход.