Тренер ЦСКА: Метод Гончаренко — кнут и пряник
Помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Руслан Зубик подчеркнул, что понимает специалиста с полуслова. По его словам, 40-летний белорус работает по методу кнута и пряника.
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— Знаете, какой любимый вопрос у приезжающих на стажировку тренеров? «Скажите, у Гончаренко авторитарный стиль управления или либеральный?», — приводит
— Можно ли сказать, что понимаете Гончаренко с полуслова?
— Да, безусловно. За эти годы действительно появилось подобное чувство, в частности, могу предугадать реакцию на ту или иную ситуацию, ответ на
Если вскрывается
Еще бы отметил потребность к постоянному совершенствованию. Одна из причин, почему карьера Гончаренко все время идет по нарастающей. Очень нравится это стремление идти вперед, постоянно искать
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