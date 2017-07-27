Курбан Бердыев: Два поражения? Никакой паники в «Рубине» нет

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Напомним, что «Рубин» потерпели поражения в двух первых турах чемпионата России.

— Насколько сейчас «Рубин» близок к той модели, которую вы хотите видеть?

— До идеальной модели еще далеко, но улучшения есть, — сказал Бердыев — Атака оставляет желать лучшего, но смотрим с оптимизмом.

— Все-таки у команды ноль очков после двух матчей. В каком психологическом состоянии игроки?

— Понятно, что проигрывать неприятно, но никакой паники у нас нет. Спокойно готовимся к матчу против «Арсенала». Нас ждет тяжелая игра. При Божовиче это уже другая команда.

— Все-таки первые два поражения болельщик принял снисходительно, но против Тулы ждут только победы. Не давит ли это?

— Болельщик вправе ожидать большего. Но вы убедитесь сами — Тула уже другая команда. Там сильный тренер, который адаптирован к нашему чемпионату. В первых двух матчах «Арсенал» очень понравился.