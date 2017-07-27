Курбан Бердыев: Два поражения? Никакой паники в «Рубине» нет
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отметил, что в команде далеко до идеальной модели игры, а также отметил, что болельщики вправе ожидать от казанского клуба лучшего футбола.
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Напомним, что «Рубин» потерпели поражения в двух первых турах чемпионата России.
— Насколько сейчас «Рубин» близок к той модели, которую вы хотите видеть?
— До идеальной модели еще далеко, но улучшения есть, — сказал Бердыев — Атака оставляет желать лучшего, но смотрим с оптимизмом.
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— Понятно, что проигрывать неприятно, но никакой паники у нас нет. Спокойно готовимся к матчу против «Арсенала». Нас ждет тяжелая игра. При Божовиче это уже другая команда.
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— Болельщик вправе ожидать большего. Но вы убедитесь сами — Тула уже другая команда. Там сильный тренер, который адаптирован к нашему чемпионату. В первых двух матчах «Арсенал» очень понравился.
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