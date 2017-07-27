Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30512481/
27 июля 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» накажет Молло за неприличный жест в сторону болельщиков

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоанн Молло будет наказан за неприличный жест в сторону болельщиков.

Зенит накажет Молло за неприличный жест в сторону болельщиков - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом ТАСС рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В среду в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Зенит-2» на своем поле обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. 28-летний Молло, переведенный из основного состава «Зенита» во второй, вышел с начала встречи и был заменен на 82-й минуте игры. Когда футболист отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.

«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», — сказал Фурсенко.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит этот инцидент на внеочередном заседании 28 июля.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" ведет переговоры о покупке футболиста "Наполи" Стринича

Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018

Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизни

"Зенит" ведет переговоры о покупке футболиста "Наполи" Стринича

Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018