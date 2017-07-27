«Зенит» накажет Молло за неприличный жест в сторону болельщиков

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Об этом ТАСС рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В среду в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Зенит-2» на своем поле обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. 28-летний Молло, переведенный из основного состава «Зенита» во второй, вышел с начала встречи и был заменен на 82-й минуте игры. Когда футболист отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.

«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», — сказал Фурсенко.