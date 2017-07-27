Источник: «Спартак» продаст Таски «Трабзонспору», если найдет игроку замену
МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» согласится отпустить 30-летнего немецкого защитника команды Сердара Таски в турецкий «Трабзонспор», если в течение трансферного окна найдет игроку замену. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к российскому клубу.
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«Турецкий клуб вышел с конкретным предложением к “Спартаку” относительно покупки Сердара Таски, но оно будет принято только если
Таски выступает за «Спартак» с августа 2013 года. Зимой прошлого года турецкий футболист отправлялся в аренду в немецкую «Баварию», но летом вернулся обратно. В прошлом сезоне защитник провел за
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