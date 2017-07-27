Источник: «Спартак» продаст Таски «Трабзонспору», если найдет игроку замену

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«Турецкий клуб вышел с конкретным предложением к “Спартаку” относительно покупки Сердара Таски, но оно будет принято только если красно-белые найдут замену защитнику в ходе нынешнего трансферного окна», — сказал источник.