Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30511056/
27 июля 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Спартак» продаст Таски «Трабзонспору», если найдет игроку замену

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» согласится отпустить 30-летнего немецкого защитника команды Сердара Таски в турецкий «Трабзонспор», если в течение трансферного окна найдет игроку замену. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к российскому клубу.

Защитник выступает за Спартак с августа 2013 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Турецкий клуб вышел с конкретным предложением к “Спартаку” относительно покупки Сердара Таски, но оно будет принято только если красно-белые найдут замену защитнику в ходе нынешнего трансферного окна», — сказал источник.

Таски выступает за «Спартак» с августа 2013 года. Зимой прошлого года турецкий футболист отправлялся в аренду в немецкую «Баварию», но летом вернулся обратно. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых 18 матчей чемпионата России, а также одну игру Кубка страны.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул посты вице-президента УЕФА и ФИФА

Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018

Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул посты вице-президента УЕФА и ФИФА