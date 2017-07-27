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27 июля 2017, 15:51 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Бюджет «Амкара» на сезон составит 870 миллионов рублей

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Бюджет пермского «Амкара» на сезон-2017/18 составит 870 миллионов рублей, заявил генеральный директор футбольного клуба Игорь Резвухин.

Бюджет пермского <span class=error>Амкара</span> на сезон-2017/18 составит 870 миллионов рублей заявил генеральный директор футбольного клуба Игорь Резвухин. Увеличить
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«Амкар» под руководством Гаджи Гаджиева в прошлом сезоне занял 10-е место в чемпионате России.

«Бюджет клуба — интересующий всех вопрос. К сожалению, он у нас остается неизменным на протяжении многих лет, он составит порядка 870 миллионов рублей», — сказал Резвухин на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальном сайте «красно-черных».

По его словам, клуб пока не нашел генерального либо титульного спонсора, однако «работа в этом направлении ведется».

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