Бюджет «Амкара» на сезон составит 870 миллионов рублей

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«Амкар» под руководством Гаджи Гаджиева в прошлом сезоне занял 10-е место в чемпионате России.

«Бюджет клуба — интересующий всех вопрос. К сожалению, он у нас остается неизменным на протяжении многих лет, он составит порядка 870 миллионов рублей», — сказал Резвухин на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальном сайте «красно-черных».

По его словам, клуб пока не нашел генерального либо титульного спонсора, однако «работа в этом направлении ведется».