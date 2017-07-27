Футболиста, как и волка, кормят ноги, если только это не вратарь. В этом случае к ногам присоединяются и руки.

Это — правда, но лишь отчасти. Есть целый ряд игроков, ноги которых отдыхают, а деньги по долгосрочному контракту продолжают поступать на счет в банке. Но сейчас не о них. Сейчас о тех, кто в ближайшем сезоне рискует оказаться на скамейке, хотя должен выходить на поле. Нет, деньги они, конечно, получать продолжат, но вот что делать с профессиональной карьерой, с мастерством, которое могло бы вырасти за этот год, а вместо этого…

В общем, мы собрали 11 футболистов, которым в их нынешнем клубе сезон пока не предвещает ничего хорошего, тех игроков, которым не плохо было бы сменить команду, хотя бы на правах аренды.

Йоан Молло, «Зенит»

Так уж получилось, что француз Йоан Молло из «Зенита» буквально ворвался в этот список под первым номером. Волею нового тренерского штаба сине-бело-голубых во главе с Роберто Манчини игрок оказался в составе второй команды «Зенита», выступающей в ФНЛ. Что это, как ни явный сигнал: «Парень, ты нам не нужен!» Ко всему прочему Молло умудрился еще и с болельщиками отношения в конец испортить, показав им средний палец в ответ на оскорбления с трибун. Тут и думать нечего — надо срочно менять клуб.

Александр Селихов, «Спартак»

Молодого вратаря Александра Селихова покупали в московский «Спартак» с одной целью — именно он должен был стать первым номером команды. Но так уж получилось, что прошлый сезон выдался удачным для всего клуба, в том числе и для бывшего капитана красно-белых Артема Реброва, ставшего одним из лучших вратарей чемпионата страны. Теперь он — непререкаемый первый номер, с которым, ко всему прочему, еще и контракт продлили до 2020 года. Чтобы не заплесневеть в запасе Селихову неплохо было бы попробовать себя в другой команде — уйти за игровой практикой.

Жонатас, «Рубин»

В прошлом сезоне на фоне не самой выдающейся игры казанского «Рубина» единственным новичком клуба, который выделялся на поле, был бразилец Жонатас. В этом сезоне команду возглавил Курбан Бердыев, которому просто необходимо провести основательную чистку рядов. И пока ситуация складывается таким образом, что выбор мудрого наставника делается не в пользу бразильца. Уже ходят слухи, что он может оказаться в «Локомотиве» — это было бы отличным вариантом, если он в Россию приехал не только за длинным рублем, но и за игрой.

Павел Могилевец, «Ростов»

Пока «Ростов» выглядит, как тонущий корабль, который первым покинул его капитан, а за ним уже последовали все остальные. Из молодых и талантливых, из тех, которым по большому счету в карьере есть что терять за год в клубе, стоящем на вылет, остался Павел Могилевец, купленный этой зимой у «Зенита». Парню бы сменить клуб для развития.

Юрий Лодыгин, «Зенит»

Все говорит о том, что Юрий Лодыгин окончательно стал вторым вратарем «Зенита», пропустив вперед Лунева. Впереди еще вся карьера, но явно не в «Зените». При этом у Юрия есть замечательная возможность заиграть за границей — в запасе портфолио голкипера сборной России все-таки.

Денис Давыдов, «Спартак»

То, что в «Спартаке» на своего «русского Месси» уже давно не делают никакой ставки — понятно. Он нужен команде только в качестве подстраховки, и то — только на крайний случай. Но он еще молод и талантлив — столько тренеров ошибаться не могут. Видимо, наступило время, когда пора поступиться своими амбициями ради карьеры.

Аарон Оланаре, ЦСКА

У ЦСКА всегда наблюдается дефицит игроков. Но даже в таких условиях в команде есть человек, который со стороны выглядит лишним — нападающий из Нигерии Аарон Оланаре. Почему? Все просто. У него за спиной подрос Федор Чалов, который обещает стать будущим сборной России в атаке. Вдруг заиграл некогда вундеркинд Витиньо. А тут из молодежки еще и Тимур Жамалетдинов вроде начал подбираться. И все это — при условии, что сам Оланаре, мягко говоря, на поле не блещет. Может, Россия — это просто не его?

Максим Лестьенн, «Рубин»

Чистка Курбана Бердыева в «Рубине» наверняка коснется и бельгийца Максима Лестьенна, который забил один из пока двух голов команды в этом сезоне, выйдя на поле лишь на 45 минут. Однако уже в следующем матче его не было даже в заявке. Неожиданная травма? Все может быть. Но, судя по всему, Максиму в этом «Рубине» уже места нет.

Иван Новосельцев, «Зенит»

Судьба некогда игрока сборной России Ивана Новосельцева — притча во языцех — перешел из «Ростова» в «Зенит», не прошел в основу, потерял место в сборной и игровую практику. Роберто Манчини тоже не горит желанием ставить россиянина в состав. Для карьеры игрока лучше будет сменить команду.

Карлос Самбрано, «Рубин»

Еще один явный кандидат на выход из «Рубина» — перуанец Карлос Самбрано. Относительно высокая зарплата и отсутствие игрового времени в команде Бердыева должны заставить клуб подыскивать варианты трудоустройства футболиста. Но многое будет зависеть и от желания самого игрока. а вдруг ему нравится просто сидеть и получать зарплату…

Эрнани, «Зенит»

Бразилец Эрнани переходил в «Зенит» по «программе поиска бразильских талантов» Мирчи Луческу, который недорогих игроков привык превращать в звезд мирового уровня. Будет ли Роберто Манчини, которому результат нужен здесь и сейчас, нянчится с южноамериканцем? По первым турам этого не скажешь — Эрнани на поле не появляется. Чтобы и дальше прогрессировать, бразильцу просто необходимо оставить «Зенит». Главное, чтобы клуб, вложивший в игрока деньги, пошел навстречу.